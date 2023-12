Eines der besten Rollenspiele auf Steam ist gerade kostenlos, aber nur kurz – Kostet so lange nur 10 €

Auf Steam gibt es gerade ein starkes Angebot. Pathfinder: Wrath of the Righteous ist einige Tage lang kostenlos spielbar. Wer will, kann das Spiel im Anschluss für gerade einmal 10 € kaufen. DLCs und weitere Spiele sind ebenfalls reduziert. Das Spiel kommt mit 89 % positiven Stimmen auf eine Bewertung von „sehr positiv“ in den kürzlichen Reviews.

Was ist das für ein Spiel?

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist der 2. Teil der Pathfinder-Reihe von Entwickler Owlcat. Das Setting basiert auf dem gleichnamigen Pen and Paper, welches wiederum eine Weiterentwicklung von Dungeons & Dragons ist.

Ihr spielt in Wrath of the Righteous einen Kreuzfahrer, der die Welt Golarion davor bewahren soll, von Dämonen überrannt zu werden. Dabei entwickelt ihr besondere, fast schon göttliche Kräfte. Euch stehen 25 Klassen und 12 Völker zur Verfügung.

Das Rollenspiel macht aus, dass eure Entscheidungen häufig zu verschiedenen Ergebnissen führen und sogar die Haupt-Handlung verändern können. Außerdem gibt es ein geheimes Ende.

Vor allem Spieler, die gerade mit Baldur’s Gate 3 fertig sind und jetzt nach einer neuen Unterhaltung suchen, sollten sich Pathfinder ansehen. Das Spiel ist einer unserer besten Alternativen zu Baldur’s Gate 3.

Das ist das Angebot: Auf Steam könnt ihr Wrath of the Righteis ab sofort und bis zum 18. Dezember völlig kostenlos spielen. Ihr könnt das Spiel danach allerdings nicht behalten. Wenn ihr euch entscheidet, Pathfinder bis zum 21. Dezember zu kaufen, gibt es aber einen dicken Rabatt:

die Enhanced Edition kostet nur 9,99 € statt 39,99 €

für die Mythic-Edition mit allen DLCs zahlt ihr 21,22 € statt 88,97 €

wollt ihr den Vorgänger Pathfinder: Kingmaker dazu, zahlt ihr für das Bundle 26,98 € statt 59,98 €

interessiert ihr euch zudem für das RPG “For the King”, gibt es die beiden Spiele für zusammen 12,73 € statt 59,98 €

ihr findet alle Angebote hier auf Steam

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist ein klassisches Rollenspiel, das stark auf Story und Charakterentwicklung fokussiert ist. Ihr habt Begleiter, mit denen ihr sogar anbandeln könnt, aber im Verhältnis zu Baldur’s Gate 3 deutlich mehr Text und weniger Cutscenes.

Laut How Long To Beat habt ihr mit Wrath of the Righteous eine Spieldauer von rund 131 Stunden allein für den ersten Durchgang, wenn ihr Neben- und Charakter-Quests mitnehmt. Das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen.

Übrigens: Für die GameStar war Pathfinder: Wrath of the Righteous das Rollenspiel des Jahres 2021.

Studio hinter Pathfinder ist der Geheimtipp für Rollenspiel-Fans

Pathfinder wird von Owlcat Studios entwickelt, die seit dem ersten Teil Kingmaker einen guten Ruf unter RPG-Fans genießen. Lediglich direkt zu Release passiert es hier traditionell, dass die Spiele noch etwas verbuggt sein können.

Da Wrath of the Righteous jedoch schon 2021 erschienen ist und etliche Patches und DLCs erhalten hat, könnt ihr euch auf eine bereits poliertes Spielerfahrung einstellen.

Das Angebot jetzt ist übrigens dem Release des neuen Warhammer 40k: Rogue Trader zu verdanken, einem CRPG in der düsteren Zukunft. Auch das ist von Owlcat, leidet aktuell aber noch unter einigen Kinderkrankheiten, die nach und nach gepatcht werden. Anders als Pathfinder, bietet Rogue Trader sogar einen Koop-Modus.

Falls euch das Fantasy-Setting nicht so zusagt, kann ich Rogue Trader bisher persönlich nur wärmstens empfehlen. Schon in der ersten Woche habe ich mehr als 60 Stunden dort versenkt und gehe voll in der rauen, dystopischen Warhammer-Welt auf. Ein Anspielbericht zu Rogue Trader erscheint am Sonntag. Alternativ findet ihr hier die 10 besten Rollenspiele auf Steam.