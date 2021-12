Das Hack’n Slay Path of Exile wirft mit dem nächsten Patch fünf Jahre alte Inhalte aus dem Spiel. Sie seien veraltet und langweilig geworden. Beim MMO-Shooter Destiny 2 führt das Entfernen von Inhalten regelmäßig zu Kritik, doch beim Hack’n Slay löst die Streichung der Erweiterung allgemeinen Jubel aus. Was ist da los?

Wie ist es bei Destiny 2?

Bei Destiny 2 werden mittlerweile regelmäßig Inhalte von früheren Erweiterungen aus dem Spiel entfernt: Ganze Zonen und Story-Lines wandern in den „Content Vault.“

Von Bungie heißt es, das müsse man machen. Weil kein Destiny 3 kommt, werde Destiny 2 sonst zu groß und sprenge den Rahmen. Der Online-Shooter sei nicht darauf ausgelegt gewesen, über 4 Jahre entwickelt zu werden und zu wachsen.

Der Verlust von Content ärgert viele Spieler bei Destiny 2, denn sie sagen: Sie haben für die Inhalte bezahlt, können sie jetzt aber nicht mehr spielen. Außerdem sei die Story so nicht mehr nachvollziehbar.

Path of Exile streicht 2016er Erweiterung “Prophecy”

Das passiert jetzt bei Path of Exile: Mit dem Patch 3.17.0 im Januar 2022 wird man die Systeme der Erweiterung „Prophecy“ aus dem Spiel entfernen. Es heißt, die Erweiterung aus 2016 fühle sich mittlerweile „veraltet“ an und sei durch neue Erweiterungen überholt werden.

Was macht Path of Exile besser? Path of Exile streicht die Inhalte nicht einfach so, sondern sortiert aus.

Eine ganze Reihe von einzigartigen Items findet man mittlerweile „nicht mehr spannend“ und nimmt sie ganz aus dem Spiel.

Andere Items verteilt man aber neu und lässt Spieler sie auf andere Arten bekommen.

Wie ist die Reaktion? Im Gegensatz zu Destiny 2 ist die Reaktion auf die Änderung überwiegend positiv. Die Spieler scheinen dem Entwickler-Team zuzustimmen, dass vieles aus der Erweiterung mittlerweile langweilig war. Die Spieler freuen sich daher, die Mechaniken der Erweiterung nicht mehr durchziehen zu müssen.

Man überlegt schon, welche lästigen Mechaniken man sonst noch loswerden möchte.

Das steckt dahinter: Bei Destiny 2 wirkt’s so, als werden die Inhalte „im Ganzen“ aus dem Spiel genommen: Dadurch entstehen riesige Lücken in der Story. Aber Bungie scheint das nicht zu stören. Path of Exile macht das differenzierter. Man „erhält“ die guten Seiten der alten Erweiterung.

Außerdem macht es offensichtlichen einen großen Unterschied, ob die Entwickler lediglich Systeme oder Story-Inhalte aus einem Spiel entfernen. Ob ein Free2Play-Spiel kostenfreie Inhalte entfernt oder ob Inhalte rausfliegen, die man sich vorher als DLC für Geld kaufen musste, ist offenbar auch für viele relevant.

Die Systeme in Path of Exiles hängen eng mit dem Begriff der „parasitären Systeme“ zusammen: Wenn ein Spiel über die Jahre so viele neue Systeme zu einem Spiel hinzufügt, mit dem man seinen Charakter weiter verbessern kann, können die teilweise lästig werden.

