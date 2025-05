Spieler von Path of Exile 2 freuen sich über besseren Loot, finden direkt 500 neue Sachen zum Meckern

In Path of Exile 2 haben die Entwickler mit Patch 0.2.0G das große Loot-Problem beseitigt. Doch statt Zufriedenheit bei den Spielern, gibt es direkt neue Forderungen, was als Nächstes verbessert werden muss.

Was hat sich am Loot verändert? Wochenlang haben sich die Spieler von Path of Exile 2 über den Loot im Spiel aufgeregt. Mit Patch 0.2.0G haben die Entwickler die Drops im Spiel jedoch spürbar verbessert und damit die Forderungen der Community erfüllt. Doch die zufriedene Stimmung hält nicht lange an. Es gibt schon jetzt hunderte neuere Forderungen, wie ein Beitrag auf Reddit zeigt.

Was ist das für ein Beitrag? Im Beitrag fragt Reddit-Nutzer Effort_Proper, etwas sarkastisch, was jetzt das neue heiße Thema wird, über das sich alle aufregen, jetzt, wo der Loot doch gefixt ist. Statt sarkastischen Antworten erhält der Beitrag binnen eines Tages über 500 Kommentare mit Problemen von Path of Exile 2, die die Entwickler angehen sollen.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season von Path of Exile 2, Dawn of the Hunt, sehen:

Große Forderungen an die Entwickler

Was sollen die Entwickler als Nächstes verbessern? Wenn es nach den Spielern geht, so ist das Endgame gerade ein großer Schwachpunkt von Path of Exile 2. Die Spieler beschreiben gleich mehrere Mechaniken, die aktuell schlecht funktionieren.

Nutzer Waiden_CZ überzeugt die meisten Nutzer mit seinem Kommentar auf Reddit. Er bemängelt:

Die Türme (Towers) im Atlas-System sollten entfernt werden oder so gestaltet sein, dass sie nicht mehr überlappen.

Die Zitadellen im Atlas-System seien schwer erreichbar – das sollte einfacher gestaltet werden.

Der Zoom-Bereich im Atlas-System sei zu gering; man solle zehnfach weiter herauszoomen können.

Die Verteidigungswerte Leben und Rüstung seien nach wie vor zu niedrig – hier müsse ein Buff erfolgen.

Es fehle eine Klasse, die Stärke und Intelligenz kombiniere – idealerweise mit dem Streitkolben als Waffe, der nicht so langsam und klobig sei wie bisher.

Andere Fans finden, die Entwickler sollten sich als nächstes um ein besseres Crafting-System kümmern. Mit der aktuellen Season Dawn of the Hunt gab es dabei bereits eine Erweiterung, zufrieden sind die Spieler jedoch stets nicht.

Reddit-Nutzer Str0thy meint dazu: „Handwerk, wir wollen richtiges Handwerk und nicht nur fortgeschrittenes Glücksspiel für die Super-Ultrareichen“. Path of Exile 2 kämpft seit dem Release mit dem Vorwurf, das Crafting sei viel zu teuer und würde sich im Vergleich zum Handel nicht lohnen.

Im Beitrag finden sich noch eine Vielzahl von weiteren großen und kleinen Forderungen an die Entwickler. Bis zum vollständigen Release, nach dem Early Access, bleibt also noch viel zu tun. Wie die aktuelle Season läuft, haben die Entwickler inzwischen ebenfalls verraten: Eine Klasse dominiert gerade Path of Exile 2 und die Entwickler verraten nun, wie schlimm es ist