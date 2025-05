Neues Update in Path of Exile 2 ändern drastisch die Loot-Drops im gesamten Spiel – Die wichtigsten Patch Notes von 0.2.0g

Path of Exile 2 hatte seit dem Release von Version 0.2.0 viele Probleme und musste zahlreich negative Kritik einstecken. Builds wurden generft und die Loot-Drops waren unterirdisch. Letzteres sollte jetzt mit Version 0.2.0g behoben werden.

Was ist das Problem mit den Loot-Drops? Sie sind mies, sogar so mies, dass Fans stundenlang farmen müssen, um an Trading-Währungen zu gelangen. Das frustriert die Community und sorgt dafür, dass Fans lieber auf die Konkurrenz wechseln, wie Last Epoch – dort gäbe es wenigstens ein vorbildliches Crafting System und die investierte Zeit würde mit besserem Loot honoriert werden.

Damit sich die Lage beruhigt, haben die Entwickler von GGG einen Patch versprochen, der die Loot-Probleme beheben soll. Die Patch Notes wurden am 01. Mai veröffentlicht, und obwohl die Entwickler zuerst weniger buffen wollten, sehen die kommenden Änderungen sehr vielversprechend aus.

Mehr Loot und das überall!

Was wird sich ändern? Vor dem Release der Patch Notes sollten vor allem die Wespen aus der neuen Liga-Mechanik sowie Bosse aus der Kampagne mehr Loot abwerfen. Fans äußerten ihre Bedenken, denn das würde das Grundproblem im Endgame bezüglich des Loots nicht verbessern. Jetzt, am 01. Mai, erzählen die Patch Notes aber eine andere Geschichte. Mit folgenden Änderungen könnt ihr rechnen:

Normale Items sollen nicht mehr bei einzigartigen Bossen droppen (außer vereinzelt am Anfang der Kampagne).

Die Chance, an seltene Gold-Drops zu gelangen, wurde reduziert. Dadurch sollen mehr seltene Items wie Ausrüstung und Währungen fallengelassen werden.

Gold, Magie- sowie Aufwertungsmaterialien, Flaschen, Talismane und Runen haben eine reduzierte Drop-Chance. Diese drei Änderungen sollen dafür sorgen, dass ihr eine 20-30 % erhöhte Chance habt, an seltene Währungen zu gelangen (Exalt, Alch, Regal, etc.).

Seltene Items des 2. Tiers haben nun eine 4-mal erhöhte Drop-Chance. Items der Tiers 3 – 5 haben eine 30 % erhöhte Drop-Rate.

Magische Items ab Tier 2 haben eine 5-mal erhöhte Drop-Chance.

Außer einige Bosse zu Beginn von Akt 1 sollen alle einzigartigen Bosse mindestens ein seltenes Item fallen lassen.

Seltene Monster, die von den Wespen befallen sind, droppen immer ein seltenes Item.

Kisten sollen jetzt endlich je nach Rarität, die sie besitzen, mindestens ein magisches oder seltenes Item droppen. Mehr zu den Patch Notes von Patch 0.2.0g findet ihr auf der offiziellen Seite von pathofexile.com



Wann kommt der Patch? Der Patch wurde schon heute Morgen veröffentlicht, doch ein Bug sorgte dafür, dass die Entwickler den Patch zurücknehmen mussten, um das Problem zu beheben. Mittlerweile sei die Quelle des Fehlers aber gefunden worden, und der Patch soll noch im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Mehr zu Path of Exile 2 findet ihr hier: Spieler bekommt nach 73 Stunden ein seltenes Item in Path of Exile 2, das selbst Fans mit 1.500 Stunden noch nicht gesehen haben