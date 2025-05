Entwickler von Path of Exile 2 verraten, welche Klasse am beliebtesten ist, eine dominiert besonders

Die aktuelle Season von Path of Exile 2 ist bereits fast einen Monat alt. Das haben die Entwickler zum Anlass genommen, um Daten aus den vergangenen Wochen mit den Spielern zu teilen. Eine Klasse sticht dabei besonders heraus.

Wieso verraten die Entwickler die Infos? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben Daten zur aktuellen Season „Dawn of the Hunt“ geteilt. Die Season war am 4. April 2025 zunächst holprig gestartet, erhielt dann jedoch viele Patches, die die Probleme weitgehend beseitigten. Zuletzt haben sich die Entwickler mit Patch 0.2.0G dem mangelnden Loot gewidmet.

Die Season ist nun bereits einen Monat alt, was die Entwickler zum Anlass nehmen, um eine Statistik zu veröffentlichen, die zeigt, was gerade beliebt und was gerade unbeliebt ist. Eine Klasse sticht dabei besonders heraus.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season von Path of Exile 2 sehen:

Die Amazone dominiert alles

Was ist das für eine Klasse? In Path of Exile 2 gibt es neben den Charakter-Klassen auch zugehörige Sub-Klassen, die sogenannten Aszendenzklassen. Diese wirken sich auf die eigene Skillung stark aus. Aktuell ist dabei vor allem die Amazone beliebt. 23,78 % der Spieler von Path of Exile 2 haben diese Sub-Klasse gewählt.

Das hat wohl gleich mehrere Gründe. Zum einen gehört sie zur neuen Jägerin. Diese Klasse ist mit der neuen Season erst erschienen und die Spieler wollten sehen, was mit ihr möglich ist. Dazu passt auch, dass die neue Sub-Klasse „Lich“ auf Platz 2 mit 12,27 % liegt.

Zum anderen ist aktuell aber auch der OP- und Meta-Build der Blitz-Speer-Jägerin weitverbreitet. Hier werfen Spieler Wurfspeere auf die Feinde, die beim Aufprall eine Kettenreaktion von Blitzen auslösen, was einen hohen Clear-Speed zur Folge hat. Der Build profitiert zudem von Geschwindigkeit, was allgemein als guter Wert gilt.

Was haben die Entwickler noch verraten? Während die beliebtesten Aszendenzklassen vor allem aus den Neuzugängen bestehen, sind der „Acolyte of Chayula“ mit 0,74 % und der „Chronomancer“ mit 1,32 % besonders unbeliebt bei den Spielern.

Interessant sind auch die Statistiken über die Tode im Spiel. Während in der Standard-Liga in einem Monat 185.961.090 Tode zu verzeichnen sind, starben in der Hardcore-Liga in der gleichen Zeit nur 291.112 Charaktere. Der schwierigste Boss im Spiel, der Arbiter of Ash, wurde derweil 355.877-mal besiegt.

Das neue Update von Path of Exile 2 widmete sich nicht den OP-Builds, sondern eher dem Loot, der vielen Spielern zuvor zu selten gedroppt ist. Die Entwickler haben sich der Sache angenommen und nachgebessert. Was genau sich getan hat, könnt ihr hier erfahren: Neues Update in Path of Exile 2 ändern drastisch die Loot-Drops im gesamten Spiel – Die wichtigsten Patch Notes von 0.2.0g