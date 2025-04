„Ich geh’ lieber zur Arbeit, als das zu spielen“ – Path of Exile 2 macht keinen Spaß mehr, meckern Fans

In Path of Exile 2 ging am 4. April die neue Saison los. Diese erntet nun scharfe Kritik von den Spielern. Das Spiel mache keinen Spaß mehr. Ein Spieler sagt sogar: Er gehen lieber arbeiten als zu zocken.

Was kritisieren die Spieler? Path of Exile 2 hat mit der neuen Season „Dawn of the Hunt“ zahlreiche Skills und Items generft. In den Patch Notes wird deutlich: Die stärksten Builds wurden alle zerstört. Das kritisiert ein Teil der Community jetzt.

Nach den Nerfs fühle sich das Kampfsystem nicht mehr gut, nicht mehr spaßig an und die neu hinzugefügten oder verlängerten Cooldowns helfen nicht. Und ohne die mächtigen Builds ist das Spiel einigen Spielern zu schwierig.

„Es ist, als hätten sie vergessen, was ein Spieß spaßig macht“

Was genau sagen die Spieler zu den Nerfs? Ein Spieler ist so enttäuscht, er habe sogar den Urlaub gestrichen, den er sich für das Update genommen hat, erklärt er auf Reddit:

„Ich wollte mir eigentlich ein oder zwei Tage freinehmen, um das Spiel zu spielen. Aber ich habe meinen Urlaub gestrichen, den ich eingereicht hatte. Ich geh lieber zur Arbeit, als das Spiel zu spielen. […] Path of Exile sollte aufregende Fähigkeiten haben, die sich großartig anfühlen, wenn man sie benutzt. Die Kämpfe sollen sich gut anfühlen. Das hier fühlt sich nicht gut an. Überhaupt nicht. Jeder einzelne Nerf, den ihr gemacht habt, muss rückgängig gemacht werden.“

Der Post erhielt innerhalb eines Tages über 7.000 Upvotes und mehr als 1.400 Kommentare. Viele Spieler pflichten ihm bei. Einer kommentiert: „Es ist, als hätten sie vergessen, was ein Spieß spaßig macht.“

Ein anderer sagt: „Jonathan [Anm. d. Red.: Jonathan Rogers, Game-Director von PoE 2] sagte, er wolle, dass Kämpfe Spaß machen, aber ich sehe einfach nicht, wie irgendetwas davon wirklich Spaß machen soll. Null Schaden, die Gebiete sind viel zu groß, die Bewegungsgeschwindigkeit ist viel zu niedrig.“

Die Meinung vieler Fans ist: „Ihr habt es echt vermasselt.“

Entwickler reagieren auf Kritik

Das ist der neueste Stand: Auf Steam musste Path of Exile seit dem Update am 4. April viele verärgerte Bewertungen einstecken. 64 % aller Reviews seit dem Start der neuen Season sind negativ.

Die Entwickler reagierten auf einen Teil der Kritik und verringerten die Lebenspunkte zahlreicher Gegner. Das soll dabei helfen, die jeweiligen Monster trotz der vielen Damage-Nerfs leichter zu besiegen.

Die aktuelle Situation von Path of Exile 2 erinnert stark an die Entwicklungen des Koop-Shooters Helldivers 2. Der stand nach einem beeindruckenden Release heftig in der Kritik der Spieler, nachdem in mehreren die beliebtesten Waffen der Spieler generft wurden. Die Community meckerte, die Entwicklern würden den Spaß aus dem Spiel patchen und diese reagierten mit einem aufwendigen Plan, um das Spiel zu retten: Chef von Helldivers 2 verspricht das Spiel innerhalb von 60 Tagen zu reparieren