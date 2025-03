Eine Neuerung soll Path of Exile 2 leichter machen, dank einer kurzfristigen Veränderung bringt sie jetzt auch mehr Loot

In Path of Exile 2 haben die Entwickler kurz vor Veröffentlichung der neuen Season noch eine Veränderung vorgenommen. Diese wird für mehr Loot sorgen und beantwortet damit direkt die Gesuche der Spieler.

Was ist das für eine Neuerung? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben angekündigt, dass die neue Season, die am 4. April 2025 startet, das altbekannte Wiederbelebungssystem überarbeiten wird. Dabei sollen die Maps, die Spieler im Endgame bezwingen, ebenfalls Respawn-Portale erhalten, genauso wie es sie in der Kampagne gibt.

Im Gespräch mit MeinMMO begründeten die Entwickler diesen Schritt damit, dass zwischen Kampagne und Endgame bislang ein großer Bruch herrschte. Während die Kampagne darauf ausgelegt sei, Spieler vor großen Herausforderungen zu stellen, die erst nach mehreren Versuchen besiegt werden sollen, sei das Endgame gnadenlos und setze darauf, alles in einem Versuch zu erledigen.

Genau diesen Umstand wollen die Entwickler mit der Einführung von Wiederbelebungen im Endgame bekämpfen. Dabei sollen die Karten eine unterschiedliche Anzahl an Respawn-Möglichkeiten erhalten, abhängig vom Schwierigkeitsgrad der Karte. Doch die Spieler sahen darin ein Problem.

Last-Minute-Änderung

Was war das für ein Problem? Nachdem diese und alle weiteren Neuerungen der neuen Season von Path of Exile 2 bekannt wurden, gab es viele Fragen an die Entwickler. Eine der Befürchtung war es etwa, dass die Limitierung von Respawn-Portalen effektiv den Loot im Spiel verringern würden.

Zuvor konnten Spieler, solange ihre Charaktere am Leben blieben, bis zu 6-mal wieder in ihr Lager zurückkehren, um Loot zu verstauen. Das verbrauchte jedoch jedes Mal eines der Portale. Mit der Verringerung der Portale auf ein einziges bei höheren Schwierigkeitsgraden würde die Neuerung so zu deutlich weniger Loot führen.

Wie reagierten die Entwickler? Die Entwickler von Path of Exile 2 nahmen die berechtigten Sorgen der Spieler auf und überlegten sich über das Wochenende ein neues Konzept, wie man trotz des neuen Wiederbelebungssystems im Endgame für viel Loot sorgen könne.

In einer aktuellen Stellungnahme (via PathofExile.com) verkündeten die Kreativen, dass Besuche des Lagers ab jetzt keine Portale mehr verbrauchen werden. Das bedeutet, dass alle Charaktere beliebig oft wieder ins Lager zurückkehren können, um ihren Loot zu verstauen.

Es wird also erstmals möglich sein, jedes Item auf jeder Karte zu looten und zu verstauen, vorausgesetzt der eigene Charakter überlebt. Insgesamt gibt es jetzt also mehr statt weniger Loot durch die Neuerung.

