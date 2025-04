Path of Exile 2: Patch Notes zu Dawn of the Hunt Update 0.2.0e auf Deutsch 

In Path of Exile 2 gibt es stetig neue Erweiterungen, Patches und Hotfixes, die Neuerungen und Verbesserungen ins ARPG bringen. Wir zeigen euch, was sich zuletzt in Path of Exile 2 verändert hat.

Wann erscheinen die Updates von Path of Exile 2? Die Entwickler von Path of Exile 2 veröffentlichen ihre Updates aufgrund der Zeitverschiebung für gewöhnlich am Abend, meistens zwischen 19:00 Uhr und 01:00 Uhr deutscher Zeit. Abweichend von diesen Uhrzeiten können auch Hotfixes erscheinen, die so dringend sind, dass sie direkt nach der Fertigstellung veröffentlicht werden.

Path of Exile 2 braucht nicht für jede Veränderung am Spiel einen neuen Patch. Einige Updates geschehen auch auf der Serverseite oder es reicht, dass ihr euer Spiel einmal neu startet. Bei größeren Patches müsst ihr jedoch ein Update herunterladen. Sollte eine neue Erweiterung wie Dawn of the Hunt anstehen, veröffentlichen die Entwickler auch einen Vordownload für Spieler mit schlechterem Internet. Wer das Update jedoch zu früh installiert, kommt nicht mehr ins Spiel.

Aktuelle Patch Notes von Path of Exile 2 in der Übersicht

Was wurde zuletzt verändert? Im Folgenden findet ihr die aktuellen offiziellen Patch Notes zu Path of Exile 2 auf Deutsch von den Entwicklern. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig mit den neuesten Versionshinweisen. Die aktuelle Version ist Patch 0.2.0e für die erste Season Dawn of the Hunt, die viele Verbesserungen an gleich 4 Klassen und Gebieten gebracht hat.

Patch Notes 0.2.0e Dieser Patch beinhaltet viele der Änderungen, die wir in den letzten News-Beiträgen vorgestellt haben, inklusive der Änderungen an Akt 3, der Spielerbalance, die neuen Runen für Attribute sowie weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Änderungen an Gebieten von Akt 3 Die Sackgasse in der Versunkenen Stadt und der Teil des Levels, der dorthin führte, wurden entfernt. Dies reduziert deutlich die Gesamtgröße des Gebiets und verhindert die frustrierende Situation, dass man den ganzen Weg zurücklaufen muss.

In Utzaal gibt es genau das gleiche Problem wie in der Versunkenen Stadt und wir wenden die gleiche Lösung an. Zusätzlich gibt es eine zweite Sackgasse, wo sich in der Version des Gebiets, das sich “in der Gegenwart” befindet, der Eingang zur Schatzkammer zu finden ist. Auch diese Sackgasse wurde entfernt.

Das Layout des Gipfels des Unflats wurde aktualisiert und ist jetzt linearer, ähnlich wie die Aggorat, und damit kleiner und schneller zu durchqueren.

Das Azak-Moor hat jetzt eine rechteckigere Form und ist etwas kleiner.

Das Verseuchte Brachland wurde angepasst, sodass euch jetzt zu Beginn ein Flaschenhals am Eingang der Wasserwege vorbeiführt, wodurch ihr in dem Gebiet weniger wichtige Punkte finden müsst und es insgesamt etwas kleiner wird.

In den Dschungelruinen wurde die Sichtbarkeit des Ausgangs zum Verseuchten Brachland verbessert und den Kontrollpunkt so verlagert, dass ihr ihn besser finden könnt. Die Größe des Gebiets wurde ebenfalls etwas verringert.

Die Feuchtlande der Chimären hatte einige zufällige Variationen, durch die der Eingang zum Tempel des Chaos sehr weit vom Eingang des Machinariums entfernt platziert werden konnte, wodurch man lange Wege zurücklaufen musste. Diese beiden Eingänge befinden sich jetzt näher beieinander.

Jiquanis Machinarium und Jiquanis Heiligtum wurde jeweils ein zusätzlicher Seelenkern hinzugefügt, um die durchschnittliche Zeit, die man braucht, um sie zu finden, zu verringern.

Der Kontrollpunkt am Ende von Jiquanis Machinarium befindet sich jetzt neben dem letzten Steinaltar, sodass ihr direkt dorthin zurückkehren könnt, wenn ihr den Seelenkern gefunden habt.

Einige Wasserabschnitte in den Matlan-Wasserwegen wurden zusammengelegt, um die Gesamtzahl der notwendigen Hebel zu reduzieren.

Der Timer für das Zurücksetzten von Instanzen wurde für Gebiete mit Nebengebieten verlängert. Das sollte verringern, wie oft ihr aus einem Nebengebiet zurückkehrt und feststellen müsst, dass das Hauptgebiet zurückgesetzt wurde.

Einigen Gebieten mit einer zu geringen Anzahl an Kontrollpunkten wurden neue Kontrollpunkte hinzugefügt.

Aufgrund der Änderungen an der Level-Erzeugung in diesem Patch wurde die Dichte einiger Gebiete entsprechend angepasst. Änderungen an der Spielerbalance Änderungen an Bluten und Chaos-Impfung Bluten berücksichtigt nicht mehr nur den Schaden, der am Leben des Gegners verursacht wird. Schaden am Energieschild (oder Mana) kann jetzt ebenfalls Bluten verursachen.

Chaos-Impfung verhindert jetzt Bluten.

Die passiven Cluster, die euch zusätzliche Betäubungsschwelle basierend auf eurem maximalen Energieschild gewähren, erhöhen nun auch eure Schwelle für Beeinträchtigungen, basierend auf eurem maximalen Energieschild.

Es wurden neue Modifikatoren für zusätzliche Schwellen für Beeinträchtigungen für Juwelen und zeitverlorene Juwelen hinzugefügt, die auf eurem maximalen Energieschild basieren.

Der Juwelen-Modifikator für zusätzliche Betäubungsschwelle, basierend auf eurem maximalen Energieschild, kann jetzt Werte von 5-15 % annehmen (vorher 5-10 %). Existierende Gegenstände können durch die Anwendung einer Göttlichen Sphäre Werte im neuen Bereich annehmen.

Der Modifikator auf zeitverlorenen Juwelen für zusätzliche Betäubungsschwelle, basierend auf eurem maximalen Energieschild, kann jetzt Werte von 1-2 % annehmen (vorher 1 %). Existierende Gegenstände können durch die Anwendung einer Göttllichen Sphäre Werte im neuen Bereich annehmen. Änderungen an der Zauberin “Lichtbogen” verursacht jetzt eine Blitzexplosion, wenn er einen geschockten Gegner trifft, kann aber nicht mehr schocken. Der Schock wird dabei nicht verbraucht. Der Lichtbogen verursacht jetzt 9 bis 51 Schaden auf Gemmenstufe 1 (vorher 9 bis 50), bis hoch zu 82 bis 462 auf Gemmenstufe 20 (vorher 72 bis 410). Der Puls verursacht jetzt 5 bis 31 Blitzschaden auf Gemmenstufe 1, bis hoch zu 49 bis 277 auf Gemmenstufe 20 und hat einen Radius von 1,5 Meter.

“Auge des Winters” verursacht jetzt zusätzlichen Elementarschaden, wenn es durch andere Elementar-Sphären wie “Sonnensphäre”, “Gewittersphäre” oder “Frostbombe” hindurchgeht.

Die Anfälligkeitsdauer von “Verbrennen” beträgt jetzt 8 Sekunden (vorher 2 Sekunden).

“Manasturm” kann jetzt mit allen Zaubern verwendet werden und wurde so verändert, dass sich ermächtigte Zauber auf zusätzliche Ziele aufteilen, anstatt sich zu verketten oder aufzugabeln.

Der Explosionsradius von “Frostkugel” beträgt jetzt 2.4 Meter (vorher 1,6 Meter).

Der Einfrierungsaufbau von “Eisnova” und “Eisnova”, wenn sie in der Nähe einer Frostkugel gezaubert wird, wurden angeglichen. “Eisnova” hat jetzt 100-157 % mehr Einfrierungsaufbau auf den Gemmenstufen 1-20 (vorher 50 %, aber nur, wenn sie auf eine Frostkugel gezaubert wurde).

“Frostbombe” hat jetzt eine Anfälligkeitsdauer von 8 Sekunden (vorher 5).

“Mana-Überreste” hat jetzt 25 % Chance, Bei Tötung eines von einer elementaren Beeinträchtigung betroffenen Gegners einen Überrest zu beschwören (vorher nur bei geschockten Gegnern). Beschwört jetzt einen Überrest, wenn ein von einer elementaren Beeinträchtigung betroffenes Ziel kritisch getroffen wird, nicht mehr als einmal alle 2 Sekunden (vorher nur bei geschockten Gegnern).

Die Ausbreitung von Entzünden, wie durch die “Unterstützung: Wildfeuer” und den einzigartigen Ring “Schleichendes Knistern” geschieht jetzt nach einer Verzögerung von 1 Sekunde (vorher 2 Sekunden).

Die “Unterstützung: Wildfeuer” lässt Entzünden sich jetzt auf Gegner in einem Radius von 1,5 Metern ausbreiten (vorher 2 Meter) Änderungen an der Jägerin Parierte Gegner können euren Angriffen nicht mehr ausweichen.

Die Explosion von “Schneller Angriff” verursacht jetzt Bluten bei Treffern und hat einen Radius von 2,4 Meter (vorher 2 Meter). Die Explosion fügt jetzt 142-312 % der Angriffsschadens auf den Gemmenstufen 5-20 zu (vorher 85-187 %).

“Speerfeld” hat jetzt eine Speer-Dauer von 10 Sekunden (vorher 6 Sekunden). Die Explosion fügt jetzt 17-49 % des Angriffsschadens auf den Gemmenstufen 5-20 zu (vorher 17-37 %)

“Herold des Blutes” entfernt nicht mehr die Leichen von seltenen oder einzigartigen Gegnern, sodass ihr “Rituelles Opfer” auf die seltenen Gegner anwenden könnt. Änderungen am Krieger Die Fertigkeit “Waffe temperieren”, die von der Aszendenzfertigkeit “Gegen den Amboss” der Aszendenzklasse “Schmied von Kitava” gewährt wird, gewährt jetzt “Während des Kanalisierens ermächtigt jeder Schlag des Ambosses eure nächsten 3 Nahkampfangriffe (vorher 1). Hat jetzt ein Maximum von 12 ermächtigten Angriffen (vorher 4) und kanalisiert jetzt 25 % schneller. “Einäschern” verursacht jetzt 80-290 % der Angriffsschadens auf Gemmenstufen 1-20 (vorher 175-714).

“Schildwall” kann jetzt sowohl mit Kriegsschreien als auch mit Hieben detoniert werden.

Das Zerbrechen von Rüstung, das auf den Spieler angewendet wird, dauert jetzt 4 Sekunden (vorher 12). Rüstung zerbrochen auf Nicht-Spielern dauert nach wie vor 12 Sekunden.

Auf den Spieler angewendete vollständig zerbrochene Rüstung lässt Spieler nicht länger erhöhten physischen Schaden erleiden. Vollständig zerbrochene Rüstung bei Nicht-Spielern lässt diese nach wie vor 29 % erhöhten physischen Schaden von Treffern erleiden. Änderungen an der Waldläuferin Der Radius des Bolzens von “Sturmrufer-Pfeil” hat jetzt einen Wirkungsbereich von 1,6-2,4 Metern auf den Gemmenstufen 3-20 (vorher 1,1-1,9 Meter). Wenn ein vom Bolzen des “Sturmrufer-Pfeils” getroffenes Ziel geschockt wird, schockt es jetzt auch Gegner innerhalb eines Radius von 1.7-3 Metern auf den Gemmenstufen 3-20.

“Blitzrute” verursacht jetzt 26-94 % des Angriffsschadens auf den Gemmenstufen 1-20 (vorher 20-72 %) und hat jetzt eine maximale Pfeildauer von 20 Sekunden (vorher 12 Sekunden).

Der Strahl-Zielradius von “Blitzpfeil” beträgt jetzt 3,2 Meter (vorher 2,4 Meter).

“Tornadoschuss” hat jetzt eine maximale Tornado-Dauer von 15 Sekunden auf allen Gemmenstufen (vorher 7-7,9 auf den Gemmenstufen 11-20).

Die “Unterstützung: Erholung” ist nicht länger auf Schläge und Hiebe beschränkt und kann jetzt alle Nahkampfangriffe unterstützen, die ihr selbst ausführt.

Ruhm (der durch “Hammer der Götter” und “Speer von Solaris” verwendet wird) wird nicht länger verbraucht, wenn ihr bei der Ausführung der Fertigkeit unterbrochen werdet. Neue Unterstützungsgemme Wir haben die neue “Unterstützung: Inhibitor” hinzugefügt, die verhindert, dass Ladungen verbraucht werden, aber den Schaden der unterstützten Fertigkeit um 4 % für jede Art von Ladung, die ihr habt, erhöht. Die “Unterstützung: Inhibitor” wird als ungeschnittene Unterstützungsgemme der Stufe 2+ angeboten. Änderungen an Delirium Delirium-Begegnungen dauern jetzt etwa 2.5 Mal länger.

Die Front des Delirium-Nebels kann sich jetzt weiter ausbreiten, während ihr andere Mechaniken absolviert, während das hintere Ende des Nebels nach wie vor pausiert. Dies verhindert Situationen, in denen ihr den Nebel pausiert, während ihr euch an seinem Rand befindet und so aus Versehen das Delirium beendet.

Tresore pausieren jetzt den Delirium-Nebel, wenn sie geöffnet werden, zusätzlich zu der Pause, die sie bereits beim Abschluss hatten. Änderungen an der Monstergeschwindigkeit Viele menschliche Monster, darunter die Kultisten im Freydorn, die Faridun und die Stammesmitglieder in Akt 3, können ihre Nahkampfangriffe unterbrechen, wenn sich der Spieler während des Angriffs zu weit aus der Reichweite entfernt, insbesondere bei Angriffen mit mehreren Treffern, wie z. B. ein Schlag nach links und nach rechts. Diese Unterbrechungen wurden in erster Linie bei sehr schnellen Angriffen entfernt, da sie dazu führten, dass die Monster euch unaufhörlich verfolgen und angreifen konnten und ihr keine Zeit hattet, zwischen ihren Angriffen anzugreifen oder Fertigkeiten einzusetzen. Akt 1 Der Monstermodifikator “Hast-Aura” kommt nicht mehr bei Monstern vor, die bereits schnell sind.

Herumstreifende Werwölfe und Herumstreifende Rankenwölfe nehmen jetzt nach einem Nahkampfangriff eine gehende Haltung ein (anstatt zu rennen) und beginnen erst wieder zu rennen, wenn man sich eine gewisse Distanz von ihnen entfernt hat. Dieses Verhalten wurde bei vielen schnelleren Monstern angewandt.

Hungrige Pirschjäger haben jetzt 12 % weniger Leben und Schaden. Sie waren bereits relativ schwach, aber wir haben die Werte noch weiter gesenkt, um ihre hohe Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit zu berücksichtigen. Sie sind dazu gedacht, schnell anzugreifen, aber auch schwach zu sein und schnell zu sterben.

Die Anzahl der Blütenschlangen im Roten Tal wurde reduziert.

Die Anzahl der Giftigen Krabben und der Giftigen Krabben-Matriarchinnen in den Jagdgründen wurde halbiert.

Die Kultisten im Freydorn haben keine Unterbrechungen mehr für ihre Angriffe, wie oben beschrieben.

Die Kultisten im Freydorn, die Äxte und Streitkolben tragen, gehen jetzt, nachdem sie einen Nahkampf ausgeführt haben, und rennen erst wieder, wenn sie eine bestimmte Entfernung verlassen haben.

Die Anzahl der Kultisten im Freydorn wurde leicht reduziert.

Die Dauer von Blutlachen, die Blutkretins beim Tod erzeugen, wurde von 6 auf 4 Sekunden verkürzt, und der Wirkungsbereich wurde angepasst, damit er besser zum visuellen Effekt passt.

Die Gesamtdichte der anspruchsvolleren Monster im Herrenhaus von Ogham wurde reduziert. Akt 2 Die Felsenameisen im Tal der Titanen wurden durch Auferstandene Maraketh ersetzt. Die Monsterdichte wurde ebenfalls angepasst.

Die Faridun wurden alle so verändert, dass die Unterbrechungen bei ihren Angriffen wie oben beschrieben entfernt wurden. Akt 3 Düsterhauer Eber und Ameisenlöwenanstürmer werden euch jetzt eher zur Seite schieben, anstatt euch mit sich zu ziehen, wenn sie angreifen.

Die Zusammensetzung der Monstergruppen in der Verlorenen Stadt wurde so angepasst, dass es nun weniger Fernkampfmonster gibt.

Das Azak-Moor wurde massiv angepasst: zum einen durch die bereits erwähnten Änderungen an den Unterbrechungen, zum anderen wurde die Monsterzusammensetzung des Gebiets so geändert, dass es weniger Fernkampf- und Elitemonster gibt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Giftspray des Gleitspeiers in den Giftgrüften unbeabsichtigt Chaosschaden anstelle von physischem Schaden verursachte. Änderungen an Bossen Die Anzahl und Größe des Chaos-Regens (lila) im Kampf gegen Viper Napuatzi wurde verringert und die visuellen Effekte, die danach übrig bleiben, werden schneller entfernt, um die folgend auftretenden Stellen deutlicher zu machen.

Uxmal der Bestienfürst kann seinen Energieschild nicht länger aufladen, während er sich in der Luft befindet, er verwendet seinen Flammenatem jetzt seltener und die Anzahl seiner Ortswechsel während des Kampfs wurde reduziert.

In der Arena von Xyclucian wurde das Bodenlaub entfernt, um seine Effekte besser sichtbar zu machen. Änderungen an Spieler-Kreaturen Wir haben die Funktionsweise der Timer geändert, mit denen Kreaturen wiederbelebt werden. Wenn eure erste Kreatur stirbt, wird der Wiederbelebungs-Timer wie zuvor auf 7,5 Sekunden gesetzt, aber mit jeder weiteren Kreatur, die stirbt, erhöht sich der Timer um immer weniger Zeit (immer noch auf maximal 7,5 Sekunden begrenzt). Dies sollte die Situation, in der die meisten eurer Kreaturen tot sind, aber der Wiederbelebungs-Timer immer wieder auf 7,5 Sekunden zurückgesetzt wird, erheblich entschärfen.

Durch das Entzaubern einer Gemme “Schemen unterwerfen” oder “Bestie zähmen” wird die Bindung aufgehoben, sodass ihr sie wiederverwenden könnt.

Gezähmte Bestien können nun durch Lücken der gleichen Größe wie der Spieler schlüpfen. Änderungen beim Anfertigen Wir haben nun alle Modifikatoren von Runen für Zauberwaffen hinzugefügt. Die Runen “Wüste”, “Gletscher”, “Sturm”, “Eisen”, “Körper”, “Geist”, “Wiederbelebung”, “Inspiration”, “Stein” und “Vision” funktionieren jetzt alle auf Zauberstäben und Stäben, mit ihren eigenen Modifikatoren.

In Renlys verlassener Werkstatt im Brennenden Dorf gibt es jetzt auch eine Rune, die Renly in eine beliebige Elementar-Rune eurer Wahl schmieden kann, falls ihr bis dahin noch keine gefunden habt.

Es wurden 12 Sphären des Kunsthandwerkers an festen Orten während der Kampagne hinzugefügt, zusätzlich zur regulären Beute und Gegenstände zum Verwerten.

Es wurden 3 neue Arten von Runen für Attribute hinzugefügt, die es euch erlauben, Probleme mit den Anforderungen zu Beginn des Spiels zu beheben: “Könner”, “Robustheit” und “Entschlossenheit” Seltene Monster im Endgame finden Im Endgame ist es ein häufiges Problem, dass man ein seltenes Monster in einer Ecke der Karte übersieht, die man nicht erkundet hat. Um dieses Problem zu beheben, haben wir die seltenen Monster so verändert, dass sie immer auf der Minikarte angezeigt werden. Weitere Verbesserungen Es wurde eine Rune an einer festen Stelle in der Grotte der Titanen platziert.

Die Anzahl an Plattnerstücken und Schleifsteinen, die im Mawdun-Steinbruch gefunden werden können, wurde erhöht.

Die untoten Tornados der Schreckensdiener profitieren nicht länger von Modifikatoren für zusätzliche Projektile und verursachen jetzt viel seltener Schaden.

Der Angriff der Ameisenlöwenanstürmer stößt euch jetzt mit größerer Wahrscheinlichkeit zur Seite, anstatt euch mitzuschleifen. Sie haben in Kartengebieten jetzt auch weniger Ameisenlöwen und mehr Kanonenfutter.

Der Schaden von Erdbrecher und Caedron der Hyänenfürst wurde reduziert.

Abtrünnige Verbannte sind jetzt besser sichtbar, um die Gefahr, sie aus den Augen zu verlieren, zu reduzieren.

Wir haben das Herumgeschubse von Monstern verbessert (im Sinne von: verringert). Fehlerbehebungen Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich “Blutpusteln” der Aszendenz der Ritualistin nicht ausbreiteten, wenn das Monster bei Tod explodierte, z. B. wenn man “Herold des Blutes” verwendete.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Göttliche Sphären brüchige Modifikatoren beeinflussten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich einzigartige Juwelen, die sich auf Passive im Radius auswirken, nicht richtig mit kleinen Passiven für Attribute oder kleinen Klassen-spezifischen Passiven funktionierten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den teilweise zerbrochene Rüstung eine unendliche Dauer hatte, wenn ihr oder das Ziel nie eine vollständig zerbrochene Rüstung hatten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den “Einäschern” von “Waffe temperieren”, gewährt von der Aszendenzpassive “Gegen den Amboss” der Aszendenz “Schmied von Kitava” keinen Schaden verursachte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Zähmen einer Bestie in der Prüfung der Sekhemas euer Weiterkommen in der Prüfung verhindern konnte (diesmal tatsächlich).

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Manifestierte Waffen keine Ziele trafen, wenn der Abstand zu gering war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den “Wirbelwindlanze” sich einfach aus dem Staub machte, wenn sie von “Gabelung” unterstützt wurde.

Es wurde ein Performance-Problem mit “Wirbelwindlanze” behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ihr euch selbst Dornenschaden zufügen konntet, z.B. durch die Verwendung der einzigartigen Gegenstände “Krone des bleichen Königs” und “Feuerblume”.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den “Elektrisieren” nicht auf “pro elementarer Beeinträchtigung auf dem Gegner” angerechnet wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den “Mal des Bluthunds” einen falschen Betäubungsaufbau haben konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den “Unstetiges Tempo” Kanalisierungsfertigkeiten unterstützen konnte, auch wenn es auf sie keine Wirkung hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich Tresore manchmal nicht öffneten.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem das Abbrechen der Öffnungsanimation des einzigartigen Tresors “Ixchels Pein” sein Öffnen verhindern konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die “Essenz des Unendlichen” viel zu früh Schaden verursachte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die ‘Sandbank’-Karte mit zu vielen Monstern erzeugt werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den mitten in der Bossarena der ‘Kupferzitadelle’-Karte ein Energiefeld auftauchen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den man in nicht begehbarem Untergrund steckenbleiben konnte, wenn man in den Karten ‘Bergkamm’ und ‘Schiffbruch’ die Kontrollpunkte vor den Bossen benutzte.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Karten für Verstecke nicht abgeschlossen werden konnten, wenn sie Delwyn enthielten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den es zu Desynchronisationen kommen konnte, wenn man im Versteck um den normalen Kartenapparat herumlief.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem im Controller-Eingabemodus “Parieren” von der Fertigkeitenleiste verschwinden konnte, wenn man das Gebiet wechselte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den im Controller-Eingabemodus Fertigkeiten deaktiviert wurden, wenn ihr wiederbelebt wurdet, während ihr Gruppenmitgliedern zugesehen habt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ihr im Controller-Eingabemodus eure Gefährten nicht leveln konntet.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der Schlüsselwort-Hinweis für “Geteilt” besagte, dass Projektile, die sich teilen, auf eine Reihe von Zielen innerhalb von 4 Metern feuern, wogegen der tatsächliche Radius 6 Meter beträgt.

Es wurde ein Clientabsturz behoben, der bei der Verwendung des Ahnenkrieger-Totems auftreten konnte, wenn man in einer Gruppe spielte.

Es wurde ein Clientabsturz im Zusammenhang mit der Anwendung der Schwächung “Aufspiessen” behoben.

Es wurden drei andere Clientabstürze behoben.

Es wurden zwei Instanzabstürze behoben.

