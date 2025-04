Wer möchte, kann die neue Season von Path of Exile 2 jetzt schon herunterladen, aber es gibt einen Haken

Kurz vor dem Start der neuen Season von Path of Exile 2 haben die Entwickler letzte Informationen veröffentlicht. Auch der Download ist schon möglich.

Was haben die Entwickler angekündigt? Heute Abend um 21:00 Uhr soll das erste große Update „Dawn of the Hunt“ veröffentlicht werden. Die Entwickler von Path of Exile 2 haben sich in einem Post (via PathofExile.com) an die Spieler gewandt. Darin gibt es noch letzte Informationen zum Update.

Um 19:00 Uhr deutsche Zeit werden die Server von Path of Exile 2 für die Wartungsarbeiten abgestellt. Sie sollen pünktlich um 21:00 Uhr wieder startklar sein, wenn „Dawn of the Hunt“ beginnt. Das Update wird auf dem PC ca. 31 GB und auf der Konsole ca. 27 GB groß sein. Der Preload auf Konsole ist bereits jetzt verfügbar und hindert nicht daran, PoE2 bis zum Start der neuen Season zu spielen.

Was ist das für ein Haken? Auf dem PC soll der Preload erst um etwa 18:00 Uhr deutscher Zeit starten (via Discord). Wer langsames Internet hat, kann sich aber über die Website der Entwickler (via PathofExile.com) bereits jetzt die neue Season von Path of Exile 2 herunterladen.

Der Haken ist allerdings, dass ihr den Patch zwar jetzt schon herunterladen, aber nicht vorher installieren dürft, sonst könnt ihr Path of Exile 2 nicht mehr spielen. Ihr dürft den Patch erst ab 18:00 Uhr installieren, sonst könnt ihr PoE2 bis dahin nicht mehr starten. Wer das nicht beachtet, muss bis Abend warten und brockt sich selbst eine längere Wartezeit ein als gewöhnlich.

Hier könnt ihr den Trailer der neuen Season von Path of Exile 2 „Dawn of the Hunt“ sehen:

Geschenke für Zuschauer

Was haben die Entwickler noch angekündigt? Im Laufe des Tages haben die Entwickler auch die neuen Twitch-Drops vorgestellt. Zwischen dem Start der neuen Season und dem 13. April 2025 um 01:59 Uhr nachts könnt ihr euch auf Twitch das Pet „Azmerischer Edelhirsch“ sichern. Dafür müsst ihr kumuliert für insgesamt 3 Stunden zusehen.

Ab dem 13. April um 02:00 Uhr nachts wechselt dann die Belohnung. Ab diesem Datum gibt es den „Jägertrophäe-Rückenzusatz“, der eine Jagdtrophäe als eine Art Rucksack zu eurem Charakter hinzufügt. Außerdem gibt es den „Ehrengarde-Rhoa-beschwören-Effekt“, der dem neuen Mount direkt einen Skin verpasst und Tier mit einer Rüstung verziert.

Um den Drop zu erhalten, geht auf die verlinkte Website von Path of Exile und drückt auf „Connect“ neben Twitch im Reiter „Other Connections“. Nach dem Abschluss solltet ihr auf der Website sehen, dass euer Account verbunden ist. Dann könnt ihr einfach einen Stream auf Twitch zusehen, der die Drops aktiviert hat und erhaltet die Belohnungen nach 3 Stunden.

Alle Belohungen die es auf Twitch zu verdienen gibt.

Wichtige neue Features für Path of Exile 2

Was sind die wichtigsten Features des neuen Updates? Die wichtigsten Features des neuen Updates „Dawn of the Hunt“ für Path of Exile sind die folgenden:

Neue Klasse „Jägerin“ mit 25 neuen Skills

3 neue Erweiterungsklassen für bestehende Klassen

Neue Liga-Mechanik „Azermian Wisps“, die Feinde verstärkt und im Gegenzug für mehr Loot sorgt

„Rogue Exiles“: Feinde, die aussehen und kämpfen wie echte Spieler und von einer verbesserten KI gesteuert werden als neue starke Gegner

Über 100 neue Support-Skills

Über 100 neue einzigartige Items

Neue Endgame-Mechaniken und Veränderungen an bestehenden Features im Endgame

Kompletter Rebalance aller Skills mit vielen Nerfs

Eine neue Liga mit frischer Wirtschaft, die zum Start live geht

Neue Karten zum Erkunden

Wenn ihr in der Zwischenzeit genauer erfahren wollt, was euch im neuen Patch von Patch of Exile 2 erwartet, haben wir viele der bekannten Informationen zusammengetragen und in einem ausführlichen Artikel näher beleuchtet: Path of Exile 2 Dawn of the Hunt: Alle Infos zum Release und der neuen Klasse