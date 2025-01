Path of Exile 2: Server Status – gibt es aktuell Probleme mit den Servern oder sind sie down?

In Path of Exile 2 kommt es immer wieder zu Wartungsarbeiten und Serverproblemen, die dafür sorgen, dass Spieler nicht zocken können. Wir verraten euch den aktuellen Server Status und ob sie down sind.

Wann sind die Wartungsarbeiten? In Path of Exile 2 gibt es immer wieder kurze Wartungsarbeiten. Solange diese andauern, sind die Server down und dementsprechend nicht erreichbar. Auch die Website von PoE2 ist manchmal zeitgleich down.

Die letzten Wartungsarbeiten mit Server Down fanden am 04. Januar um 08:00 Uhr morgens statt. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig, sobald neue Wartungsarbeiten von PoE2 angekündigt wurden.

In Path of Exile 2 gibt es in jeder Stadt einen nützlichen NPC:

Path of Exile 2: Aktueller Serverstatus

Sind die Server gerade online? Ja, die Server sind gerade online. Für den letzten Patch 0.1.0e, Hotfix 7, mussten die Server nicht neu gestartet werden. Allerdings ist ein Neustart eures Games nötig, um die aktuellen Änderungen aufzuspielen.

In PoE2 können viele der Patches einfach auf die Server gespielt werden, ohne dass sich der Serverstatus ändert. Bei größeren Änderungen ist dann jedoch häufig ein Server Down und ein Update gegeben.

Wie überprüfe ich den Serverstatus? Um jederzeit auch über unplanmäßige Server Downs informiert zu sein, könnt ihr einen Blick auf die Website von Path of Exile 2 werfen. Dort gibt es im Forum vor jeder Downtime einen Post, der auch die Länge der Wartung ankündigt.

Solltet ihr euch nicht einloggen können und auch die Webseite nicht erreichen können, ist es gut möglich, dass gerade eine Wartung stattfindet. Die Server der Webseite werden meistens zeitgleich gewartet.

Die Entwickler sind außerdem auf X.com aktiv. Dort werden größere Patches ebenso angekündigt wie aktuelle Probleme. Einen Blick auf den Account zu werfen, schadet also nicht.

Über alle größeren Updates informieren wir euch auch auf MeinMMO. Bei uns erhaltet ihr alle Informationen zum neuen Patch zusammengefasst und im Detail. Zum Beispiel für das riesige Update, das kurz vor Weihnachten veröffentlicht wurde: Path of Exile 2: Massives Update ist da, stärkt Klassen und Skills mehr als gedacht – Offizielle Patch Notes auf Deutsch