Chef von Path of Exile 2 verrät, wie viel Geld die Entwicklung gekostet hat

MMOs zu entwickeln, kostet viel Geld. Der Chef von Path of Exile 2 verrät nun, wie viel sein Spiel gekostet hat und erklärt, wieso sein Studio so günstig arbeiten kann.

Wie viel hat Path of Exile 2 gekostet? In einem Interview mit Content Creator Destin auf YouTube hat Game Director Jonathan Rogers auch über die Entwicklungskosten von Path of Exile 2 gesprochen. Dabei erklärt der Chef des Spiels, dass die Entwicklung weit weniger als einen 9-stelligen Betrag gekostet hat.

Sie [die Entwicklungskosten, Anmerkung der Redaktion] sind viel niedriger als neun Ziffern

Path of Exile 2 hat also weniger als 100 Millionen gekostet. Die Währung nennt er dabei nicht. Welche Währung er genau meint, ist nicht bekannt, der Entwickler von Path of Exile hat jedoch seinen Sitz in Neuseeland, der Interviewpartner befindet sich aber in den USA. Zum Vergleich:

100 Millionen neuseeländische Dollar sind umgerechnet 52.658.000,00 €

100 Millionen US-Dollar sind umgerechnet 92.630.760 €.

Nimmt man an, dass PoE2 75 Millionen Euro gekostet hat, dann wäre das ARPG immer noch mehr als 3-mal günstiger als GTA V, das für die Entwicklung und Werbung etwa 275 Millionen Euro gekostet haben soll (via PCWelt.de). Seitdem sind die Entwicklungskosten allgemein noch weiter gestiegen (via play3.de).

Die Entwicklungskosten für Path of Exile 2 scheinen eher niedrig zu sein. Das findet auch Content Creator Destin und fragt den PoE2-Chef nach den Gründen dafür.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season „Dawn of the Hunt“ sehen. Die neue Season startet am 4. April 2025.

Aus zwei Gründen so günstig

Was macht die Entwicklung so günstig? Im Interview nennt Game Director Jonathan Rogers zwei Gründe, weshalb die Entwicklung von Path of Exile 2 so günstig ist. Zum einen liegt es an der Location des Entwicklerstudios. Grinding Gear Games, die Entwickler von Path of Exile 2 und dessen Vorgänger, befinden sich in Auckland, Neuseeland.

Der Chef verrät, dass die Gehälter dort im Vergleich zu den Gehältern in Kalifornien angemessener sind. Laut ihm sind die Gehälter in Neuseeland eher auf weltweitem Durchschnittsniveau, während sie in Kalifornien stark gestiegen sind. Weltweit liegt die Gehaltsspanne für Softwareentwicklern im Durchschnitt zwischen 50.000 und 110.000 Dollar (via wearedevelopers.com).

Der zweite Grund für die niedrigen Entwicklungskosten liegt laut dem Game Director in der Effizienz seines Unternehmens. Im Entwicklerstudio wäre man stets bemüht, die Bürokratie niedrig zu halten und wo es geht abzubauen. Es gäbe laut Rogers nicht mehrere Level im mittleren Management.

In einer Anekdote erklärt Rogers zudem, dass Mitarbeiter, die ihren ersten Job bei Grinding Gear Games haben und später zu anderen Unternehmen wechseln, häufig geschockt sind, wie effizient es vorher im Vergleich bei der Entwicklung von Path of Exile 2 zuging.

Das gesamte Interview könnt ihr hier sehen (via YouTube.com):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Macht Path of Exile 2 schon Gewinn? Auch dazu hat der Chef sich geäußert. Laut ihm sei PoE2 profitabel und habe bereits mit dem guten Launch des ARPGs die Produktionskosten wieder eingefahren. Seitdem konnte man wohl weiter Gewinne mit dem ARPG verzeichnen, denn laut Rogers befinde man sich aktuell in einer guten Position.

Wie steht es um Path of Exile 2? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben erst in jüngster Vergangenheit die neue Season „Dawn of the Hunt“ vorgestellt, die am 4. April 2025 starten soll. Mit dabei ist die neue Klasse der Jägerin. Obendrein gibt es noch neue Erweiterungsklassen, und mehr als 100 neue einzigartige Items und Unterstützungsfähigkeiten. Weitere Informationen zu den wichtigsten Neuerungen im Update gibt es hier: Path of Exile 2 ändert alle Klassen, sagt: Ihr könnt euch von euren OP-Builds verabschieden