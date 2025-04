Entwickler eines neuen PvE-MMORPGs setzen ihrem verstorbenen Chef ein Denkmal im Spiel

Das Entwicklerteam des MMORPGs Pantheon: Rise of the Fallen gedenkt seines verstorbenen Chefs. Neben rührenden Nachrichten gibt es einen Tribut im Spiel.

Wer war der Chef? Brad McQuaid galt als Veteran im MMORPG-Genre. Er wurde für seine Arbeiten an Everquest und Vanguard: Saga of Heroes bekannt. Im Jahr 2014 kündigte er an, dass er die Arbeiten an einem neuen MMORPG namens Pantheon begonnen hatte.

Allerdings erlebte er den Release des Spiels nicht mehr mit. Im November 2019 starb der Entwickler in seiner eigenen Wohnung. Die Todesursache wurde bis heute nicht öffentlich bekannt gemacht. Das MMORPG startete Ende 2024 auf Steam.

Die große Vision von McQuaid war es, dass Pantheon der geistige Nachfolger von Everquest sein sollte. Nach dem Tod von McQuaid kämpfte das Entwicklerstudio mit finanziellen Problemen und änderte die größte Kritik am MMORPG: die Grafik.

Auch nach dem Release des Spiels sind die Gedanken der Entwickler bei ihrem ehemaligen Chef. Der neue Patch bringt jetzt eine Neuerung ins Spiel, die McQuaid gewidmet ist.

McQuaid wurde in Pantheon verewigt

Wie wird der Entwickler geehrt? Auf der offiziellen Seite haben mehrere Mitglieder des Entwicklerteams zahlreiche nette Botschaften zu McQuaid geteilt. Sie schreiben von schönen Erinnerungen mit McQuaid oder erklären, was für eine Lücke der ehemalige Chef hinterlassen hat.

Daneben hat das Team auf X angekündigt, dass es einen neuen NPC im Spiel geben wird. Mit Patch 0.16.353 vom 25. April 2025 kam Aradune Mithara ins Spiel.

Er kann am Lagerfeuer außerhalb der Stadt Availia entdeckt werden, in der Nähe des Aufzugs in Wild’s End. Ihr könnt euch ab sofort auf die Suche machen, wenn ihr den Tribut mit eigenen Augen sehen wollt.

In den Kommentaren gibt es einige Stimmen, die sich gut an McQuaid erinnern. Einige User schreiben, was für eine Legende und welch ein Visionär der Entwickler gewesen sei. Er sei seiner Zeit weit voraus gewesen und habe die Jugend einiger User mit seinen Spielen geprägt.

Wie steht es um Pantheon? Das MMORPG kann sich mittlerweile auf den Beinen halten. Bei 4.093 abgegebenen Wertungen steht der Titel aktuell bei 77 % positiven Wertungen auf Steam. Allerdings kamen in letzter Zeit viele negative Stimmen hinzu, weil die Entwickler nicht klar kommunizieren würden.

Seit dem Spielerzahlen-Höchstwert am 20. Januar mit 6.569 Spielern sinkt die Zahl kontinuierlich (via SteamDB). Mittlerweile sind es nur noch 1.962 Spieler innerhalb eines Tages (Stand: 27. April 2025 um 11:30 Uhr).

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wertungen und Spielerzahlen mit dem aktuellen Patch ändern. Durch die neuen, negativen Wertungen flog Pantheon aus der Top 10 der am besten bewerteten MMORPGs auf Steam. Welche Spiele auf den Plätzen sind, erfahrt ihr hier: Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen im April 2025