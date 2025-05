Palworld erleidet Rückschlag im Rechtsstreit mit Nintendo – Trotzt Pokémon mit neuen Monstern

Total War: Warhammer 3 geht gegen dumme KI-Gegner vor, will verhindern, dass ihr in sinnlose Kriege geratet

Die aktuelle Version des Spiels ist übrigens 0.5.5, also nach wie vor der Early Access. Ursprünglich sollte das Game bereits nach 12 Monaten in die 1.0-Version veröffentlicht werden. Das ist allerdings bislang noch nicht passiert und die Entwickler halten sich, was den offiziellen Release-Termin angeht, auch zurück. Das kann aber eben auch am Rechtsstreit mit Nintendo liegen, der Ressourcen zieht: Im Rechtsstreit mit Nintendo wehrt sich die Firma hinter Palworld gegen Patente zu Pokémon

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Das letzte größere Update gab es zum Jahreswechsel. Im Trailer seht ihr, was es damit alles an neuen Inhalten gab:

Schon 2024 wurde angekündigt, dass das Steam-Hit-Game Terraria mit Pocket Pair für Palworld zusammenarbeiten möchte. Laut Bucky , dem Communications Director und Publishing Manager der Firma, soll die Kooperationen im Sommer mit dem großen Tides of Terraria -Update kommen ( via x.com ).

Nintendo tut aktuell sein Bestes, um Palworld Steine in den Weg zu legen. Dessen Entwickler lassen sich davon jedoch nicht einschüchtern und kündigen das nächste große Update mit einer neuen Insel und neuen Monstern an.

