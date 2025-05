„So tappen Firmen in die üblichen Fallen“: Entwickler von Palworld könnten mehr Leute für Updates einstellen, aber das wäre fatal

Das neue MMORPG Architect: Land of Exiles soll noch 2025 in Korea starten und zeigt nun im Trailer Gameplay und Cutscenes.

Bis ein neues Update zu Palworld erscheint, könnt ihr euch mit den neusten Inhalten beschäftigen. Mit dem Feybreak-Update kam ein neuer Modus ins Spiel, bei dem ihr besonders aufpassen müsst. Sonst könnt ihr euer Leben oder das eurer Pals verlieren: Wenn ihr an euren Pals hängt, solltet ihr den neuen Modus in Palworld meiden – Ihr könntet sie dauerhaft verlieren

Das Wort „nachhaltig“ ist für viele zu einem Schreckgespenst geworden, aber das Ziel ist es, Spiele auf eine nachhaltige Art und Weise zu entwickeln, die nicht bedeutet, dass man zu viele Mitarbeiter einstellt und sein gesamtes Kapital verbrennt. So tappen Spielefirmen in die üblichen Fallen und werden schleimig.

Was ist die Reaktion darauf? Auf den Post auf X antwortete Community Manager Bucky, der sich schon in der Vergangenheit zu vielen Themen äußerte . Dieses Mal verriet er, dass ein Unternehmen, wenn es zu groß werden würde, auch zu korporativ sei.

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Laut Bloomberg besaß das Entwicklerteam von Palworld im Jahr 2024 insgesamt sogar nur 55 Mitarbeiter. Mit dem eingenommenen Geld könnte man also weitere Entwickler einstellen – doch eine Person des Studios erklärt nun, wieso das Team nicht weiter wachsen will.

Einige Spieler fragen sich in den Kommentaren, wieso solche Entwickler nicht expandieren. Sowohl Palworld als auch Helldivers 2 besitzen nicht so viele Entwickler wie AAA-Titel, haben aber durch ihren Hype einen hohen Umsatz generiert .

Was ist das Problem? Auf X ging ein Artikel zu Palworld und Helldivers 2 um, in dem die Entwickler um Verständnis für die Zeit haben, die ein neues Update benötigt. Sie erklären, dass so ein Update rund ein halbes Jahr an Arbeit benötige.

