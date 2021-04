Einer der besten Overwatch-Pros der Welt beendet Karriere mit 19, ist körperlich kaputt

Der E-Sport steckt noch in der Entwicklung, einige Teams wissen mittlerweile, dass sie ihre Spieler zu besseren Schlaf-Rhythmen, regelmäßigen Pausen, guter Ernährung und körperlichem Training anhalten sollten, aber offenbar steht diese Entwicklung noch am Beginn:

Darum beendet Xzi schon jetzt seine Karrier e: In einem Video auf Twitter sagt Xzi mit belegter Stimme. Er leide seit anderthalb Jahren unter Problemen an der Bandscheibe und der Wirbelsäule. Er sagt, er hat es mit dem Trainieren und dem Spielen übertrieben. Er spricht von “exzessivem Training.”

