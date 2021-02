Outriders: Das erste Demo-Update ist da – Das steckt in Patch 1.4

Entwickler People Can Fly hat ein erstes Mini-Update zur Demo von Outriders auf die Server aufgespielt. Was bringt Patch 1.4? Das sind die Patch-Notes.

Wenige Tage nach dem Release der Demo zum Loot-Shooter Outriders wurde ein erstes Update veröffentlicht. Dabei handelt es sich aber eher um ein Mini-Update.

Die Patch-Notes könnten jedoch andeuten, dass noch vor offiziellem Release des Spiels weitere Updates kommen könnten. MeinMMO fasst alles zu Patch 1.4 für euch zusammen.

Das steckt im Demo-Update von Outriders

Die Patch-Notes: Laut People Can Fly bringt Patch 1.4 keine direkten Änderungen für die Demo an sich. Auf dem offiziellen Twitter-Kanal heißt es lediglich, dass das Update Verbesserungen für grundlegende Systeme bringt.

Wörtlich heißt es: “Wir bringen aktualisierte Builds auf PC- und Playstation, Xbox folgt später in der nächsten Woche. Auf diese Weise können wir unsere Backend-Analysesysteme verbessern, die für das Balancing und die Problemverfolgung verwendet werden.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was bedeutet das? Grundlegend wollen die Entwickler damit vorbereiten, dass sie in Zukunft besser verfolgen können, welche Inhalte Verbesserung benötigen. Es ist also eine Art Vorbereitung für nachfolgende Updates, vermutlich sowohl für die Demo als auch den Release.

Wann ist das Update erschienen? Patch 1.4 (1.004.000) wurde am 27. Februar auf PS4 und PS5 veröffentlicht.

Das sind die Downloadgrößen:

PS4: 220,8 MB

PS5: 314 MB

Wie steht es mit den anderen Plattformen? Eigentlich sollte das Update auf dem PC schon aufgespielt worden sein. Auf Steam gibt es allerdings kein Update, das heruntergeladen werden kann.

Die Versionsnummer hat sich auch nicht geändert. Möglicherweise wurde das Update bei euch bereits im Hintergrund installiert. Das Update für die Xbox-Konsolen soll in der kommenden Woche folgen.

Kommen weitere Updates vor Release?

Das ist aktuell nicht klar. Der Patch könnte ein Hinweis darauf sein, dass in der Demo bereits weitere Fehler behoben werden. Die Demo hat mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen:

Es gibt Probleme mit dem Matchmaking

Das Spiel kann auf Steam immer wieder abstürzen

Dialoge sind meist nicht synchron

FPS-Caps und Motion Blur sorgen für anstregende Cutscenes – so könnt ihr zumindest Motion Blur auf dem PC deaktivieren

Möglicherweise wird man manche der Probleme bereits vor Release in der Demo beheben, bedenkt jedoch, dass es sich hierbei um Vermutungen handelt.

Es kann genauso gut sein, dass man einfach mehr Feedback sammeln will, um die Release-Version zu verbessern. So oder so dürfte das interessierten Outridern zugutekommen.

Was unsere Leser auf MeinMMO von Outriders halten, könnt ihr bei uns nachlesen: Viele von euch meckern über Outriders-Demo, aber die Mehrheit findet sie gut