Ein Charakter in One Piece könnte das Rennen um den großen Schatz entscheiden

Die Spoiler zum 1133. Kapitel des Mangas von One Piece sind draußen und es könnte sein, dass sich endlich „der von Flammen markierte“ zeigt. Er spielt die wohl wichtigste Rolle, wenn es um das große Rennen um das One Piece, den sagenumwobenen Schatz, geht.

Achtung, Spoiler: Wir gehen hier auf die Ereignisse aus Kapitel 1133 des Mangas von One Piece ein.

Wer könnte es sein? In den Spoilern zum kommenden Kapitel wird enthüllt, dass sich Nico Robin und Sauro endlich wiedersehen. Die beiden waren in Nico Robins Kindheit Freunde, wurden aber durch den Buster Call auf ihre Heimat Ohara getrennt.

Sauro befand sich in einer Eisattacke von Aokiji, konnte sich aber dank des Feuers befreien, was um ihn herum ausgebrochen war. Dabei erlitt er aber Verbrennungen, die dafür sprechen könnten, dass er „von Flammen markiert“ wurde.

Was ist daran so besonders? Der „von Flammen markierte“ soll das letzte Road Porneglyph in seinem Besitz haben. Niemand weiß, wer es ist und wo er sich befindet. Wer alle Road Porneglyphen beisammen hat, der weiß auch den Standort des One Piece. Deshalb ist diese Person die wohl am meisten gesuchte unter Piraten.

Auch im Film One Piece Stampede gibt es ein großes Rennen um einen Schatz:

Sauro könnte die Schlüsselperson für das One Piece sein

Was spricht dafür? Sauro hat, wie die von Flammen markierte Person, Verbrennungen auf seiner Haut. Zudem hatte er dank der großen Bibliothek von Ohara den Zugriff auf sämtliches Wissen über die Welt. Er konnte sogar einige Bücher vor dem Buster Call nach Elban retten.

Es könnte also gut sein, dass er sich mehr für das One Piece und die Road Porneglyphen interessiert hat, da sie mit Joy Boy und dem verlorenen Jahrhundert zusammenhängen.

Außerdem wurde Nico Robin eingeblendet, als der „von Flammen markierte“ das erste Mal angedeutet wurde. Vielleicht wollte Oda damit teasern, dass er mit der Strohhut-Piratin zusammenhängt.

Was spricht dagegen? In Kapitel 1081 sprechen Blackbeard und seine Bande über die Person. Dabei stellen sie folgende Mythen über den Charakter fest:

Er soll ein pechschwarzes Schiff besitzen

Jedes Schiff, das sich ihm nähert, wird in gigantische Strudel gezogen

Er soll zudem eine Teufelskraft besitzen

Alles, was wir über Sauro wissen, spricht dagegen. Er war zuvor Vize-Admiral bei der Marine und wurde nach dem Austritt an den Strand von Ohara gespült. Zudem meint Aokiji, dass er damals in Ohara keinen solchen Steinblock gesehen habe, der ein Road Porneglyph hätte sein können.

Es könnte also immer noch sein, dass eine andere Person damit gemeint ist. Für das große Finale werden vermutlich nicht nur die Road Porneglyphen, sondern auch die Antiken Waffen eine Rolle spielen. Seit dem letzten Arc wissen wir, worum es sich bei der letzten fehlenden Waffe handelt: One Piece enthüllt endlich, was die letzte Antike Waffe ist und wer sie besitzt