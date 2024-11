One Piece 1132: Spoiler und Release des nächsten Kapitels

Eiichiro Oda veröffentlicht im Wochenrhythmus ein neues Kapitel zum Manga von One Piece. MeinMMO verrät euch, was in Kapitel 1132 passiert und wann ihr mit dem Release rechnen könnt.

Wann erscheint Kapitel 1132? Das neue Kapitel wird am 1. Dezember 2024 um 17:00 Uhr deutscher Zeit erscheinen.

Wo kann ich das Kapitel lesen? Der Shueisha-Verlag veröffentlicht jede Woche das neuste Kapitel in digitaler Form auf der offiziellen Seite von Manga Plus oder in der dazugehörigen App auf Google Play oder im Apple App Store. Dort könnt ihr den Manga vollständig in deutscher Sprache lesen.

Wann kommen die nächsten Kapitel? Für die darauffolgenden Wochen sieht der Veröffentlichungsplan wie folgt aus:

1. Dezember: Kapitel 1132

8. Dezember: Kapitel 1133

15. Dezember: Pause

22. Dezember: Kapitel 1134

29. Dezember: Pause

Es kann allerdings sein, dass sich die oben genannten Daten noch verschieben. In der Vergangenheit ist es mehrmals vorgekommen, dass Eiichiro Oda eine gesundheitliche oder auch kreative Pause einlegen musste.

One Piece bekommt demnächst ein Remake in Anime-Form:

One Piece: Spoiler zu Kapitel 1132 im Überblick

Achtung: Hier folgen Spoiler zum Inhalt des kommenden Kapitels.

Was passiert in Kapitel 1132? Dank des One-Piece-Insiders pewpiece wissen wir bereits, was im kommenden Kapitel passieren wird. Er hat auf X zusammengefasst, was im kommenden Abschnitt des Mangas zu sehen sein wird:

Ruffy schließt zu den anderen Strohhüten auf und zusammen erreichen sie die Stadt im Zentrum von Elban.

Road wird derweil von den Riesen Gerth und Goldberg besiegt. Gerth ist die Schiffsärztin der Neue-Riesenkrieger-Piratenbande, Goldberg der Schiffskoch und Road der Navigator.

Jeder Charakter reagiert auf die malerische Szenerie von Elban. Es gibt eine Erzählerbox, die die Erhabenheit des Landes beschreibt. Das Land wird detaillierter vorgestellt.

Das Kapitel endet mit einer Warnung von Louis Arnot. Er war ein Forschungsreisender, der seine Abenteuer auf Little Garden dokumentiert hat. Ihm zufolge sollte man nicht zu lange in Elban verweilen.

Auf der letzten Seite ist eine Person zu sehen, die durch die Wälder von Elban streift. Leider ist nicht mehr als eine Silhouette zu erkennen.

Was ist zuletzt passiert? Solltet ihr das Kapitel 1131 verpasst haben, können wir euch hier die wichtigsten Dinge zusammenfassen:

Loki wird in der Unterwelt gefangen gehalten. Er ist mit Ketten aus Seestein gefesselt und wird von patroullierenden Tieren bewacht.

Er fragt Ruffy, ob er ihn befreien könne. Dafür würde er eine Piratencrew zerstören, die Ruffy nennt.

Loki nennt Shanks ein rückgratlosen Piraten, was Ruffy so sauer macht, dass er mit Gear 4 angreift. Ruffy fragt, was für eine Verbindung zwischen den beiden besteht. Loki will das nur enthüllen, wenn Ruffy ihn freilässt.

Die Weltregierung hat ein Kopfgeld von 2,6 Milliarden Berry auf Loki eingesetzt.

Zorro und die anderen fliehen vor Road und einer Gruppe von Piraten.

Nico Robin bereitet sich hingegen auf ein Treffen mir Sauro vor. Brook schneidet ihr die Haare so, wie sie vor dem Zeitsprung aussah.

Auf der letzten Seite schreit ein Riese, dass Meister Sauro umgefallen sei und sich nicht mehr bewegen würde.

Bis Oda das letzte Kapitel zu One Piece schreibt, wird vermutlich noch einige Zeit vergehen. Dementsprechend werden wir noch einige Arcs und Inseln erleben, in denen wir die Geschichte von Ruffy und seiner Crew erleben. MeinMMO hat sich an eine Prognose gewagt, wann das Ende der Piratengeschichte erreicht werden könnte: Wann endet die Geschichte von One Piece?