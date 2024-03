Schlechte Nachrichten für den Manga von One Piece: Darum müssen Fans mit einem grausam langen Cliffhanger rechnen

In One Piece tobt gerade ein erbitterter Kampf auf Egghead Island. Ruffy muss sich mächtigen Gegnern stellen und Fans hoffen darauf, dass bald ein großes Geheimnis gelüftet wird. Doch es könnte sein, dass wir uns mit der Auflösung dieses Geheimnisses und den spannenden Kämpfen gedulden müssen. Der Manga geht nämlich in die Pause.

Wann gibt es die Pause? Die aktuellen Kapitel des Mangas zu One Piece erscheinen im wöchentlichen Rhythmus im Shonen-Jump-Magazin. Die Verantwortlichen dahinter gaben jetzt jedoch bekannt, dass der Manga für 3 Wochen pausieren wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In den sozialen Medien erklärten sie, dass mit der 18. Ausgabe des Magazins das vorerst letzte Kapitel erscheint. Das darauffolgende Kapitel sollte dann in Ausgabe 21 wiederkehren. Im Anschluss wird es wieder eine kurze Pause geben, weil in Japan die Golden Week beginnt. In dieser Woche gibt es gleich 4 Feiertage, weshalb die meisten Arbeitnehmer hier Urlaub nehmen.

Der Veröffentlichungsplan der kommenden Wochen sieht also wie folgt aus:

25. März: Kapitel 1111

1. April: Pause

8. April: Pause

15. April: Pause

22. April: Kapitel 1112

29. April: Kapitel 1113

6. Mai: Pause (Golden Week)

Auch der Anime befindet sich momentan auf Egghead Island. Die Ausstrahlung der neuen Folgen ist unabhängig vom Veröffentlichungsplan des Mangas, deshalb gibt es hier keine Pause.

Den Trailer zum Anime gibt es hier:

„Der größte Cliffhanger vor der Pause“

Was für einen Cliffhanger gibt es? Dr. Vegapunk versucht seit Kapitel 1108, der gesamten Welt in One Piece etwas mitzuteilen. Er möchte die Wahrheit über die Welt preisgeben. Als Wissenschaftler der Regierung verfügt er nämlich über ein besonderes Wissen, das eigentlich nicht für die breite Masse gedacht ist. Bei diesem Geheimnis handelt es sich wohl um eine der größten Geheimnisse des Mangas.

Doch Dr. Vegapunk wartet noch 10 Minuten, damit sich die Leute bereit machen können, seine Übertragung zu verfolgen. Doch diese 10 Minuten ziehen sich bis in das neuste Kapitel. Es könnte also sein, dass Dr. Vegapunk selbst in Kapitel 1111 nicht dazu kommt, dieses große Geheimnis zu lüften.

Fans befürchten deshalb, dass es den „wohl größten Cliffhanger vor der Pause“ geben könnte (via Twitter). Somit könnte Dr. Vegapunk erst in Kapitel 1112 dazu kommen, der Welt diese wichtige Botschaft zu verraten.

Wieso gibt es die Pause? Es gibt keine offizielle Angabe, wieso der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, diese Pause benötigt. Möglicherweise muss er den Tod seines geliebten Mentors, Akira Toriyama, erst einmal verarbeiten. Durch die Pause könnte er wieder Kraft sammeln und mit frischem Kopf das neue Kapitel starten.

Alternativ könnte es sein, dass er sich eine Auszeit für die Netflix-Serie zu One Piece nehmen muss. Die Dreharbeiten zur 2. Staffel sollen schon bald beginnen (via reddit). Schon in der 1. Staffel war Oda mit in die Serie involviert. Deshalb könnte es sein, dass er sich auch für Staffel 2 eine Auszeit nehmen muss, um an der Gestaltung der Serie mitzuwirken.

Erst danach kann er sich wieder die Zeit für den Manga von One Piece nehmen.

Es bleibt abzuwarten, ob die Offenbarung von Dr. Vegapunk ähnliche Gefühle auslöst wie die traurige Vergangenheit von Bartholomäus Bär: „Ich musste zum ersten Mal weinen“ – Neues Kapitel von One Piece bringt reihenweise Väter zum Weinen