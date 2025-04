Weder Ruffy noch Zorro: Der Lieblingscharakter des Mangakas ist seit über 20 Jahren nicht mehr aufgetaucht

In One Piece tummeln sich viele verschiedene Charaktere, von denen ihr bestimmt einen Liebling habt. Auch der Mangaka Eiichiro Oda verriet, welche seiner Schöpfungen er am liebsten mag. Überraschenderweise ist es eher ein unbedeutender Charakter.

Welcher Charakter ist es? In einem Interview mit Akira Toriyama, dem Autor von Dragon Ball, mussten beide ihren Lieblingscharakter nennen. Toriyamas Wahl fiel damals auf den Namekianer Piccolo. Oda dagegen lieferte eine etwas skurrilere Antwort ab:

Ich…? Natürlich, ich mag Ruffy. Aber die Figur, die ich am meisten mag, ist Gimon. Es ist schwer, sich jemanden vorzustellen, der besser ist als er. Nur ein Mann, der seit 20 Jahren in einer Schatzkiste festsitzt. Ich finde, das war auch eine tolle Idee. Eiichiro Oda, via thegrandline.com

Gimon ist einer der ersten Charaktere, denen Ruffy auf seinen Abenteuern begegnet ist. Er fiel unglücklicherweise in eine Schatzkiste und steckt darin fest. Der Kapitän der Strohhutpiraten wollte Gimon sogar in seiner Bande haben – doch der lehnte leider ab.

Odas Lieblingscharakter tauchte über 20 Jahre lang nicht mehr auf

Was wurde aus Gimon? Seit seinem Auftritt in Kapitel 22 von One Piece, das 1998 erschienen ist, ist Gimon nicht mehr aufgetaucht. Er steckt seitdem auf seiner Insel fest und bekam keinen Besuch mehr von Ruffy.

Doch wir wissen durch ein kleines Bild, wie es Gimon mittlerweile geht. Auf dem Cover von Kapitel 620 ist er nämlich mit einer Dame namens Sarfunkel zu sehen, die das gleiche Schicksal teilt wie er – sie steckt in einem Fass fest. Die beiden sind vermutlich ein Pärchen oder einfach gute Freunde:

Auf dem Manga-Cover füttert sie Gimon

In One Piece Film: Red sind die beiden zu sehen, wie sie bei einem Song von Uta Händchen halten

Im Egghead-Arc sind sie kurz zu sehen, wie sie lachen und dem Broadcast von Vegapunk lauschen

Gimon sitzt also nicht mehr alleine mit den Tieren der Insel fest, sondern hat eine menschliche Partnerin. Es ist schön zu sehen, dass es ihm gut geht, auch wenn er vermutlich kein Teil des großen Finales von One Piece sein wird.

Ist das immer noch Odas Lieblingscharakter? Das Interview, in dem Oda seinen Lieblingscharakter verriet, stammt aus 2001. Leider gibt es danach keine Aussage mehr von ihm, ob sich seine Präferenz geändert hat. Seitdem sind nämlich zahlreiche Charaktere aufgetaucht, die man liebgewonnen hat.

Übrigens: Der Mangaka Eiichiro Oda hätte nie damit gerechnet, welcher Charakter euer Fan-Liebling wird, als er eine bestimmte Piratengruppe erstellte. Leider bereut er es heute, dass er so viele Mitglieder erschaffen hat: 2 Piratengruppen sind schuld daran, dass One Piece über 1.000 Folgen hat – „Ich bereue es ein wenig“