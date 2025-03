Ein Charakter aus One Piece, der viel zu selten zu sehen ist, muss nach 1.000 Kapiteln endlich handeln

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Die Fünf Weisen haben die Ritter also auf Elban mobilisiert. Demnach wäre jetzt der beste Zeitpunkt, Mary Geoise anzugreifen, wenn sich die Ritter an einem anderen Ort befinden.

Wieso wäre jetzt ein guter Augenblick? Momentan befindet sich der Kommandant des Ritter-Ordens, Shamrock, auf Elban. Dort terrorisiert er die Bewohner zusammen mit Gunko, die mit dem mächtigsten Gegner in One Piece zusammenhängt , und zwei weiteren Mitgliedern des Ordens.

Was wurde angedeutet? In Kapitel 1083 beschrieb Sabo, dass er mit der Zerstörung des Symbols der Weltaristokraten einen Krieg angezettelt hat. Die Revolutionsarmee schnitt zudem dem Sitz der Weltregierung und Wohnort der Weltaristokraten, Mary Geoise, die Lebensmittelversorgung ab.

Obwohl Ruffy ihm noch nie begegnet ist, ist er ein toller Vater . Er agiert nämlich aus dem Hintergrund heraus und könnte seinem Sohn in einer Situation sogar mit einer eigenen Teufelsfrucht geholfen haben. Doch womöglich könnte er vor dem großen Finale von One Piece noch eine wichtige Rolle bekommen, wie es der Manga andeutet.

Obwohl die Person schon in Kapitel 100 des Mangas von One Piece auftauchte, ist sie eine der rätselhaftesten Figuren. Deshalb muss Eiichiro Oda, der Mangaka des Piraten-Abenteuers, ihn unbedingt noch bis zum großen Finale einbinden.

