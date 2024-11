In One Piece ist Ruffy seinem Vater noch nie begegnet – Aber das hat einen guten Grund

Der Vater von Ruffy taucht nur wenige Male in One Piece auf. Ein Fan des Animes hat sich gefragt, ob Ruffy und sein Papa jemals zusammengelebt haben. Eiichiro Oda, der Schöpfer des Piratenabenteuers, hat diese Frage nun beantwortet.

Achtung, Spoiler: Wir gehen hier auf die Identität von Ruffys Vater ein und wieso sich die beiden noch nicht getroffen haben.

Wer ist Ruffys Vater? Bei Ruffys Vater handelt es sich um Monkey D. Dragon. Er ist der Anführer der Revolutionsarmee und hat nur wenig Zeit für Ruffy. Sein Großvater brachte ihn deshalb zu Curly Dadan, einem weiblichen Banditen, die Ruffy als Pflegesohn großzog.

Monkey D. Dragon ist nur selten zu sehen.

Doch selbst in den Momenten, in denen Ruffys Vater die Chance gehabt hätte, seinen Sohn zu begrüßen, hielt er sich im Hintergrund. Deshalb könnte man denken, dass Dragon ein schlechter Vater wäre. Doch Eiichiro Oda klärt jetzt darüber auf, wieso er seinen Sohn so früh verlassen hat und die Verbindung zu ihm abbrach.

Wir erfahren im One Piece Fan Letter mehr über die Fans der Strohhüte:

Ruffy und sein Vater hatten keine gemeinsame Zeit

Wieso weiß Ruffy nichts über seinen Vater? Ein Fan konnte Oda die Frage stellen, ob Ruffy und Dragon jemals zusammengelebt haben. Laut des Mangakas haben sie zumindest nicht zu einer Zeit zusammengelebt, an die sich Ruffy noch erinnern kann. Sein Vater muss ihn also früh verlassen haben.

Da er der Anführer der Revolutionsarmee ist, konnte er es nicht riskieren, dass seine Beziehung zu Ruffy bekannt wird. Er wollte Ruffy nicht in Gefahr bringen und verließ deshalb die Familie. Oda fragt sich, wie es wohl für Dragon war, seine Familie gehen zu lassen und Ruffy in Logue Town wiederzusehen.

Die komplette Antwort findet ihr in englischer Sprache im folgenden Tweet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ruffy und Dragon sind sich in Logue Town begegnet. Ruffys Papa hat sich im Hintergrund gehalten, da er wohl nicht wollte, dass sein Sohn in Gefahr gerät. Auch wenn dieser nun selbst ein gefürchteter Pirat ist.

Was wissen wir bislang über Dragon? Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir noch nicht allzu viel über Dragon. Ruffys Vater war in seiner Vergangenheit mal ein Marinesoldat. Doch er kam mit den Idealen der Marine nicht klar, weshalb er sich entschloss, zu einem Mitglied der Freiheitsarmee zu werden und die Revolutionsarmee zu gründen.

Es gibt das Gerücht, dass Dragon eine Teufelsfrucht gegessen hat, mit der er den Wind kontrollieren kann. Als Ruffy aus Logue Town vor Captain Smoker flüchtete, kam urplötzlich ein Sturm auf, der den Strohhüten zur Flucht verhalf. Allerdings ist diese Information noch nicht bestätigt.

Auch Ruffys Opa hat einiges auf dem Kasten. Er ist trotz seines Alters immer noch in der Lage, mit den Jüngeren im Kampf mitzuhalten: Der Opa von Ruffy setzt eine der mächtigsten Attacken im Anime von One Piece ein, obwohl er so alt ist