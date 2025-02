Ein Charakter aus One Piece muss im großen Finale zum 2. Mal um sein Leben kämpfen

Für das Ende von One Piece stehen große Schlachten bevor. Die Strohhutbande muss sich vermutlich mit den Anführern der Weltregierung herumschlagen. Doch auch ein anderer, beliebter Charakter wird wohl in diese Kämpfe involviert sein.

Um welchen Charakter geht es? Trafalgar Law ging zeitweise eine Allianz mit den Strohhüten ein und belegt bei Beliebtheitsumfragen unter Fans fast immer einen Platz in den Top 10. Er hat von der OP-OP-Frucht gegessen und kann dadurch einen Raum erschaffen, in dem er alles manipulieren kann.

Wieso wird er involviert sein? Womöglich müssen sich Ruffy und die Strohhutbande am Ende gegen Imu, den Anführer der Weltregierung, stellen. Dazu zählen auch die Fünf Weisen, die ihm direkt unterstellt sind. Hier wird Trafalgar Law wohl oder übel mitmischen. Denn er ist das erklärte Ziel eines der Mitglieder.

Auch in One Piece Stampede ist Law wichtig für die Story:

Trafalgar Law muss im Finale von One Piece wohl um sein Leben bangen

Wieso könnte Law dabei sterben? Die Fünf Weisen sind unsterblich. Um ihnen diesen Status zu verleihen, muss sich die Person, die von der OP-OP-Frucht gegessen hat, opfern. Es wird nämlich eine Operation durchgeführt, bei der der Nutzer der Teufelskräfte stirbt und die behandelte Person ein ewiges Leben erlangt.

Vor 13 Jahren kaufte die Weltregierung sich diese Frucht, um das nächste Mitglied der Fünf Weisen unsterblich zu machen. Bevor die Teufelsfrucht die Fünf Weisen erreichen konnte, wurde sie von der Donquixote-Familie gestohlen.

Doflamingo wollte seinen Bruder Rocinante bitten, die Frucht zu essen und die Unsterblichkeits-OP an ihm auszuführen. Doch Rocinante entschied sich, die Teufelsfrucht an Law zu geben. Das Resultat: Die Frucht kam nie bei der Weltregierung an und Figarland Garling, der kürzlich als einer der Fünf Weisen ernannt worden ist, besitzt noch nicht die typische Unsterblichkeit.

Deshalb wird die Weltregierung darauf aus sein, sich die Teufelsfrucht wiederzuholen und Garling damit unsterblich zu machen. Sollten sie Law schnappen, könnte es sein, dass er bei der anschließenden Operation stirbt.

Wieso ist es bereits das 2. Mal? Trafalgar Law haben wir zuletzt gesehen, als er von Blackbeard besiegt wurde. Die beiden haben sich einen actionreichen Kampf geliefert, bei dem Laws Piratenbande nahezu zerstört wurde.

Law konnte nur gerettet werden, indem sein Crewmitglied Beppo ihn aus der Gefahrenzone trug. Law selbst war nicht mehr imstande, sich zu bewegen. Deshalb stand er schon bei dieser Schlacht kurz vor dem Tod.

Trafalgar Law hätte es in One Piece gar nicht geben sollen – oder zumindest ein anderes Mitglied der Sieben Samurai. Denn Eiichiro Oda, der Schöpfer von One Piece, wollte die Gruppe im Nachhinein eigentlich kleiner halten: 2 Piratengruppen sind schuld daran, dass One Piece über 1.000 Folgen hat – „Ich bereue es ein wenig“