Fans von One Piece entdecken einen Hinweis darauf, wer hinter Ruffys größtem Feind stecken könnte

Im 1136. Kapitel des Mangas von One Piece enthüllt ein Charakter, welche Fähigkeiten er besitzt. Einige Fans fühlen sich sofort an Imu erinnert, der bislang noch nicht seine Identität preisgegeben hat.

Achtung, Spoiler: Hier folgen Informationen zum 1136. Kapitel von One Piece und allen bisher erschienen Kapiteln.

Welcher Charakter ist das? Schon vor wenigen Kapiteln wurden zwei Personen beschworen, die sich auf den Weg zu Loki, einem furchterregenden Riesen, gemacht haben. Sie wollen von ihm, dass er sich den Tenryubito, also dem Ritterorden der Götter, anschließt. Immerhin hat die Beförderung von Figarland Garling zu einem der Fünf Weisen eine Lücke bei den Rittern hinterlassen.

Gunko ist eine junge Frau in Militäruniform, die aus ihrem Ärmel einen Pfeil beschwören kann. Der Pfeil packt einen Wolf, der Loki zur Rettung eilen will. Mit dem Pfeil kann sie sogar das riesige Tier in die Luft heben.

Leider erfahren wir nicht viel mehr von Gunko und ihren Fähigkeiten. Doch einige Fans haben bemerkt, dass sie die Fähigkeit schon einmal gesehen haben und glauben, dass Gunko noch eine andere Identität besitzt. Sie vermuten, dass Imus wahre Identität die junge Ritterin der Götter ist.

Gunkos Pfeilangriff erinnert an Imu

Wieso sollte Imu in Wahrheit Gunko sein? In einem Reddit-Thread fällt dem User Low-Yam395 auf, dass Gunkos und Imus Pfeilangriff nahezu identisch sind. Deshalb vermutet er, dass die junge Frau hinter der Person steckt, die an der Spitze der Weltregierung steht.

Sie besitzt zwei unterschiedliche Augenmuster, was dafür sprechen könnte, dass sie zwei Persönlichkeiten besitzt. Außerdem ist der magische Kreis, aus dem die Dame entsprungen ist, genau der Beschwörungskreis, den Imu auch für das Herbeirufen der Fünf Weisen nutzt. Viele Leser im Fanverse denken deshalb, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt.

Wie wahrscheinlich könnte das sein? Obwohl der Pfeilangriff und der Beschwörungskreis dafür sprechen, dass Imu und Gunko dieselbe Person sind, gibt es einige Gegenargumente:

Der Pfeil, den Imu nutzte, tropft, noch bevor er König Kobra und Sabo durchbohrt. Der Pfeil von Gunko sieht dagegen wie eine feste Bandage aus.

Es gibt 4 Ritter der Götter. Da sie Imu unterstellt sind, liegt die Vermutung nahe, dass sie einige Fähigkeiten von ihm erhalten haben, genau wie die Fünf Weisen. Was die anderen Ritter auf dem Kasten haben, wurde bislang nämlich noch nicht enthüllt.

Imu hat bei seinem Angriff König Kobra durchbohrt. Gunko dagegen wickelt ihren Pfeil um den Wolf herum und hebt ihn in die Luft. Das sind zwei unterschiedliche Vorgehensweisen.

Gunko hat zwei unterschiedliche Augenmuster, aber Imus Augen sehen gleich aus.

Deshalb schätzen wir, dass Gunko zwar Ähnlichkeiten mit Imu besitzt, das aber auf ihren Status als Ritterin der Götter zurückzuführen ist. Die Fünf Weisen besitzen nämlich durch ihre Verwandlungsfähigkeit noch größere Ähnlichkeiten mit Imu, weshalb wir nicht davon ausgehen, dass Gunko und Imu dieselbe Person sind.

Bedenkt, dass es sich dabei aber nur um eine Einschätzung unsererseits handelt. Wer Imu ist, wissen nur Autor Eiichiro Oda und einige ausgewählte Personen.

Imu will einen großen Plan umsetzen, der die gesamte Welt von One Piece betrifft. Was er vorhat und was das für Ruffy und seine Freunde bedeutet, erfahrt ihr auf MeinMMO: One Piece wird wohl eines der größten Mysterien zur Welt enthüllen, auf das Fans schon lange gewartet haben