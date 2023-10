One Piece auf DVD und Blu-Ray: Bis zu 45% Rabatt auf ausgewählte Box-Sets am Prime Day

Holt euch die Abenteuer der Strohhut-Bande nach Hause: One Piece Box-Sets jetzt besonders günstig beim Amazon Prime Day.

Der One Piece-Hype ist mittlerweile so gut wie überall angekommen. Dank des Erfolgs der neuen Netflix-Serie sind Ruffy und seine Crew aus dem Mainstream-Hafen nicht mehr wegzudenken. Passend dazu bietet Amazon am Prime-Day verschiedene Box-Sets auf DVD und Blu-Ray mit bis zu 45% Rabatt an.

Amazon Prime könnt ihr außerdem für 30 Tage kostenlos testen.

One Piece Vol. 1 – 3 im Angebot

Wer sich die Anfänge des Animes (nochmal) ansehen will, wird möglicherweise enttäuscht. Denn die deutsche Synchronisation ist derzeit nirgends zum Streamen verfügbar. Die einzige Alternative bleibt es, sich die Episoden auf DVD oder Blu-Ray zu kaufen. Diese Anime-Box-Sets haben in der Regel allerdings einen ansehnlichen Preis. Am Prime Day könnt ihr jetzt aber ein ordentliches Schnäppchen machen.

Die Volumes 1 bis 3 der Serie sind jetzt bei Amazon im Angebot. Und das mit erstaunlichen Rabatten von bis zu 45%. Jedes Box-Set enthält 30 Episoden des Piraten-Abenteuers. Die Handlung geht somit sogar noch ein wenig weiter als die Netflix-Umsetzung. Perfekt für neue und alte Fans von One Piece.

One Piece Film – RED

Neben dem Anime erscheinen regelmäßig abendfüllende Kino-Filme rund um die Strohhut-Bande. Das neuste Abenteuer trägt den Namen “RED” und wartet mit einer Länge von knapp 2 Stunden auf. Die Filme sind in ihrer Handlung vom Anime und Manga vollkommen unabhängig und lassen sich problemlos beliebig zwischendurch ansehen. Ruffys Crew hat in diesem Fall aber noch ein paar weitere Mitglieder bekommen, die noch nicht alle in den oben genannten Box-Sets erschienen sind. Nichtsdestotrotz lohnt sich der Film für alle Fans des Anime. Am Prime Day gibt es die normale und die Steel-Book Edition im Angebot.

