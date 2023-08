Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Viele Nutzer setzen sowohl im Office als auch beim Gaming mittlerweile auf kabellose Modelle. Hier hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Denn vor allem am Anfang lag die Geschwindigkeit und insbesondere die Latenz von kabellosen Geräten hinter den kabelgebundenen Optionen.

Ein technisch sehr anspruchsvoller Nutzer. Sie rief vielleicht zweimal im Monat an, weil ihre Maus nicht mehr funktionierte. Jedes Mal lag es daran, dass sie den Dongle verloren hatte. Ich habe keine Ahnung, warum sie die Dongles immer wieder abzog, denn sie ließ ihre Maus immer an ihrem Schreibtisch liegen. Wir hatten eine Kiste voller verlorener Dongles, also haben wir ihre Maus einfach mit einem anderen Dongle verbunden. Bis wir die Geduld verloren und ihr eine kabelgebundene Maus schenkten.

Was ist das Problem der Nutzerin? Ihr Problem ist ihre Maus. Denn die funktionierte angeblich ständig nicht mehr. Denn die Nutzerin verlegte ständig den Dongle ihrer kabellosen Maus und damit funktionierte die Maus auch am Rechner nicht mehr.

Jeder kennt die technischen Probleme beim Gaming oder am Arbeitsplatz, wenn doch nicht alles so funktioniert wie es eigentlich sollte. Eine Nutzerin meldete sich jetzt besonders hartnäckig bei einem Support, denn ihre Maus funktionierte nicht mehr.

