Der bisher beste Deal des Jahres: Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt drei Nintendo Switch-Spiele für nur 111€

MediaMarkt und Saturn haben eine neue Aktion gestartet, bei der ihr 3 Nintendo Switch-Spiele für nur 111€ bekommt. Unbedingt zuschlagen!

Wenn ihr eine Nintendo Switch habt, kommt ihr um diesen Deal im Grunde nicht herum. Bei MediaMarkt und Saturn bekommt ihr jetzt 3 Nintendo Switch-Games für nur 111€. Das komplette Sortiment ist dabei, nur Vorbestellungen zählen nicht mit rein. Unten gibt’s alle Infos, hier kommt ihr direkt zur Aktion bei MediaMarkt:

3 Nintendo Switch-Spiele für nur 111€

So funktioniert’s: Die Aktion ist ganz simpel. Geht einfach auf die Aktionsseiten von MediaMarkt oder Saturn und wählt euch aus dem kompletten Sortiment drei Spiele eurer Wahl aus. Diese legt ihr in euren Einkaufswagen, wo der Gesamtbetrag dann auf 111€ reduziert wird.

Wichtig! Es gelten nur Spiele, die schon erschienen sind. Vorbestellungen sind demnach ausgeschlossen.

Solange habt ihr Zeit: Die Aktion ist am 25. Januar um 20 Uhr gestartet und läuft bis zum 29. Januar 2024 um neun Uhr in der Früh. Am Montag ist die Sause also schon wieder vorbei. Besonders beliebte Spiele können natürlich schon vorher ausverkauft sein, schnell sein lohnt sich also!

So gut ist die Aktion

Um es kurz zu machen: Die Aktion ist der bisher beste Deal des Jahres. Das liegt vor allem daran, dass wirklich alle Spiele vertreten sind und Nintendo nicht unbedingt bekannt dafür ist, große Rabatte auf hauseigene Titel zu verteilen. Wie viel ihr letztlich spart, hängt ganz stark davon ab, für welche Spiele ihr euch entscheidet. Wir haben mal ein simples und wirklich erstklassiges Beispiel für euch herausgesucht:

Das fantastische Jump&Run Super Mario Bros. Wonder kostet bei MediaMarkt aktuell 46,99€. Das hochgelobte Open-World-Abenteuer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es zurzeit für 49,99€. Zu guter Letzt gibt es auch das Bundle aus dem aktuellen Pokémon Karmesin & Purpur mit dem DLC Der Schatz von Zone Null für 82,99€. Zusammen kosten diese drei Top-Titel aus dem Jahr 2023 also 179,97€.

Tja, und bei MediaMarkt bekommt ihr sie jetzt eben zusammen für nur 111€! Das entspricht einer Ersparnis von satten 68,97€. Das ist mehr als die allermeisten Nintendo Switch-Spiele alleine kosten und ein wirklich unschlagbares Angebot.

Diese Titel gehören neben unzähligen weiteren ebenfalls zur Aktion:

