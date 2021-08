Diese Woche hat das kommende MMO New World die Bombe fallen gelassen und angekündigt, dass sein Release erneut verschoben wird. Es gab außerdem News an der Twitch-Front und bei Blizzard. Wir reden darüber in der neuesten Folge des MeinMMO-Podcast.

Das war los: Nachdem das MMO New World die erste Beta abgeschlossen hat, teilten die Entwickler in einem Statement mit, dass sie von den Spielern sehr viel Feedback erhalten haben. Deswegen wird der Release des Spiels erneut verschoben. Die Nachricht sorgte für viel Gesprächsstoff in der Community, wobei ein großer Teil der Fans die Verschiebung eher gelassen entgegennahm.

Bei Diablo 2: Resurrected geht es nun auch in die Beta. Am Wochenende werden die Vorbesteller und Vorbestellerinnen sich in die ersten beiden Akte von Diablo 2 stürzen. Auch das neue Zombie-Game Back 4 Blood, dessen Beta auf Steam erschienen ist, dürfte so manchen Klassiker-Fan interessieren, denn es ist der geistige Nachfolger der “Left4Dead”-Spiele.

Auf Twitch gab es hingegen Unruhe wegen gesenkten Sub-Preisen und die legendäre deutsche WoW-Fanseite Vanion hört nun auf, weil die Leidenschaft für das MMORPG sich auf dem Tiefpunkt befindet.

Hier sind unsere Themen im Überblick:

Neben den News geben wir in dem Podcast auch unsere Experten-Meinungen zu den jeweiligen Themen ab und ihr könnt in den Kommentaren euren eigenen Senf dazugeben. Diskutiert mit uns mit!

Dabei sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von iTunes, der den Artikel ergänzt. iTunes Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum iTunes Inhalt

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Neben den News bieten wir auch besondere Special-Episoden, in denen wir uns auf ein bestimmtes Thema innerhalb des Gamings konzentrieren. Ltzte Woche haben wir uns mit dem Skandal um Acvitision Blizzard in einer Special-Folge des Podcasts beschäftigt.

Anregungen oder Kritik?

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts teilhaben. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an eurem Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung und diskutiere mit uns!