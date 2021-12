In New World soll eigentlich heute, am 14. Dezember, das Winter-Event starten. Das ging aus den Patch Notes auf dem PTR-Server hervor. Doch bisher ist noch kein neues Update in Sicht. Wann ist denn nun Release von Patch 1.2?

Wann erscheint Patch 1.2? Am 3. Dezember haben die Entwickler das große Update 1.2 angekündigt. Das bringt einige Anpassungen am Endgame und am PvP, Balance-Änderungen und das Winter-Event.

In den vorläufigen Patch Notes zu 1.2 heißt es, dass das Winter-Event am 14. Dezember starten soll. Das wäre heute. Doch bisher haben die Entwickler noch keine Anstalten gemacht, einen neuen Patch zu veröffentlichen.

Community Manager Luxendra äußerte sich zu Nachfragen im Forum und betonte, dass sich Dinge aus den Patch Notes zum PTR ändern können: “Die Informationen aus den PTR Patch Notes können sich ändern. Wenn wir einen kommenden Patch ankündigen, findet ihr ihn im Abschnitt “Offizielle Nachrichten”.

Das deutet darauf hin, dass heute wohl kein Update kommen wird.

Updates erscheinen eigentlich am Donnerstag – Verschiebt sich das Winter-Event um eine Woche?

Was ist noch auffällig? Die Entwickler von New World veröffentlichen seit einigen Wochen ihre Updates immer am Donnerstag. Die ersten 3 Updates wurden noch an einem Mittwoch herausgebracht. Der Dienstag war jedoch bisher kein Patch-Tag für New World.

Viele spekulieren nun, dass der Patch 1.2 eigentlich am vergangenen Donnerstag, den 9. Dezember, erscheinen sollte. Das Winter-Event wäre dann zwar schon mit aufgespielt, jedoch erst einige Tage später aktiviert worden.

Doch durch das viele Feedback auf dem PTR gab es zu große Änderungen, die vor dem Release noch getestet werden sollten, etwa die Preisreduzierung bei der Herstellung von Gips, die neuen Perks und ein paar generelle Bugfixes, die erst einige Tage später im Forum angekündigt wurden.

Dafür spricht auch, dass der Patch 1.1.2, der tatsächlich am 9. Dezember erschienen ist, eher klein ausfiel.

Wann ist Release von Update 1.2 und Winter-Event? Der Release von Patch 1.2 scheint diese Woche Mittwoch oder Donnerstag am wahrscheinlichsten. Damit einher wird wohl auch direkt das Winter-Event gehen.

Allerdings gibt es auch Spekulationen, laut denen das Winter-Event weiterhin erst verzögert aktiviert wird. Dann wäre eine Verschiebung um eine ganze Woche, also bis zum 21. Dezember, möglich.

Wer sich noch auf den kommenden Patch 1.2 vorbereiten möchte, findet hier einige nützliche Tipps:

