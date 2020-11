Das Free2Play-MMORPG Bless Unleashed startete heute, am 5. November, mit der geschlossenen Beta auf Steam. Derzeit stehen jedoch noch etliche Beta-Keys zur Verfügung, sodass ihr euch selbst ein Bild von dem Spiel machen könnt.

Was ist das für eine Beta? Die geschlossene Beta begann am Donnerstag, dem 5. November um 2:00 Uhr am Morgen und läuft bis Montag, dem 9. November um 1:59 Uhr.

In dieser Zeit könnt alle Inhalte von Bless Unleashed bis Level 24 ausprobieren. Dazu zählen:

Die 5 verschiedenen Klassen

Die Gebiete der Spielwelt

PvP mit anderen Spielern

Erste Dungeons, in die ihr schnuppern könnt

Außerdem gibt es für Beta-Tester zum Release dann Bonus-Loot in Form eines besonderen Reittiers, eines Titels und sie bekommen 7 Tage den Premium-Account, der zusätzliches Gold und XP bringt.

Wie nimmt man an der Beta teil? Ihr konntet euch bereits vorab auf der offiziellen Webseite registrieren. Wer das nicht gemacht hat, kann sich noch Keys über verschiedene Webseiten sichern, darunter: Intel, MMOs.com und MMOBomb. Den erhaltenen Key könnt ihr einfach auf Steam einlösen.

Bless Unleashed bietet 5 verschiedene Klassen und viele Open-World-Inhalte.

Bless Unleashed hat Lehren gezogen – Möchte nun alles besser machen

Warum sollte man sich Bless Unleashed anschauen? Wir von MeinMMO haben mit den Entwicklern von Round Studio 8 gesprochen. Sie zeigen sich selbstkritisch, was Bless Online angeht. Das war das MMORPG, von dem sich 2018 Spieler im Westen viel versprachen und das dann nach nur einem Jahr eingestellt wurde.

Die Probleme lagen damals vor allem in technischen Aspekten und falschen Versprechungen. Das soll sich nun nicht wiederholen:

Wir haben von dem Team, das an Bless Online gearbeitet hat, viel über die Erstellung von MMORPGs gelernt, und auch aus unserer eigenen Erfahrung bei der Arbeit mit der Unreal Engine. Nicht nur die Technologie hinter Bless Unleashed ist robuster und für MMORPGs geeignet, sondern auch der Content, mit dem wir es gefüllt haben, ist besser. Wir haben Bless Unleashed von Anfang an mit westlichem Konsolen- und PC-Publikum im Fokus designt. Wir hoffen, dass es Ihnen ebenso viel Spaß macht wie uns.

Bless Online erschien in der Unreal Engine 3 – und die machte Probleme. Bless Unleashed nutzt daher die Unreal Engine 4.

Mehr zum Gameplay und der Optik des Spiels zeigt euch dieser Trailer:

Wie schlägt sich Bless Unleashed bisher? Das MMORPG erschien bereits im Frühjahr 2020 für die Xbox One. Dort ist es zwar nicht überschwänglich erfolgreich, aber auch keine Katastrophe, anders als Bless im Jahr 2018.

Kritik gibt es in den Kommentaren hier auf MeinMMO vor allem für fehlende Innovationen und abwechslungsreiches Gameplay. Doch die Entwickler selbst widersprechen diesem etwas:

Wir denken, das größte Verkaufsargument von Bless Unleashed ist sein Kampfsystem – es gibt nicht viele (wenn überhaupt ein) MMOs, die diese Art von wirkungsvollem Kampf im Soulslike-Stil anbieten, und wirklich jede Klasse fühlt sich einzigartig und interessant an. Zusätzlich zu den Kämpfen bieten unsere massiven Feld-Bosse in der offenen Welt unvergleichliche Herausforderungen und Belohnungen für Dutzende von Spielern auf einmal, ohne dass man stundenlang warten muss, um Gruppen zu finden oder Schlachtzüge zu füllen.

Die PC-Version von Bless Unleashed soll 2021 erscheinen und direkt mit all dem Content starten, den die Xbox- und PS4-Versionen auch haben. Es wird also keine Content-Unterschiede zwischen den Versionen geben.

Zwar wird es zu Beginn kein Crossplay geben, aber die Entwickler arbeiten bereits an einer Umsetzung, die jedoch technisch nicht so einfach sein soll.

Mehr zu Bless Unleashed erfahrt ihr in unserem Special im Rahmen von Find Your Next Game:

