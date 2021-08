Das MMORPG Elyon startet heute am 18. August 2021 in die zweite geschlossene Beta. Dabei handelt es sich um den letzten Test vor dem Release im September. Wenn ihr das Spiel also noch ausprobieren wollt, dann solltet ihr die Chance nutzen.

Was ist Elyon? Elyon ist das neue MMORPG vom koreanischen Entwicklerteam Bluehole Studio. Die haben auch TERA und PUBG entwickelt. Nachdem es mehrfach überarbeitet wurde, ist es jetzt ein Action-lastiges Spiel, dass wenig auf Grind setzt. Inzwischen sagt das Entwicklerteam sogar, dass sie einiges besser machen, als TERA und andere MMORPGs.

In Elyon kämpfen die beiden Fraktionen Vulpin und Ontari in einem Steampunk-Setting mit Luftschiffen und Mechs gegeneinander um die Kontrolle über das Portal “Elyon”. Das soll einen nämlich ins Paradies bringen. Das Spiel bietet im PvE Dungeons und Raids und soll im PvP mit riesigen “Realm vs. Realm”-Schlachten überzeugen.

Wie lange läuft die Beta? Die geschlossene Beta startet heute am 18. August 2021 um 16:00 Uhr und läuft bis zum 23. August 2021 um 10:00 Uhr. Es handelt sich hierbei um die letzte Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu testen. Die Beta steht nicht unter NDA, das Spiel kann also gestreamt werden.

Zu Beginn wird es jeweils 3 Server in den Regionen Europa und Nordamerika geben. Sollte der Andrang sehr groß sein, dann hat das Entwicklerteam bereits angekündigt, 2 weitere Server hinzufügen zu können.

Eine Übersicht zum Gameplay und zu den Klassen bietet das folgende Video. Hier könnt ihr schon einmal schauen, ob euch das Aussehen des Spiels anspricht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

So könnt ihr an der Beta teilnehmen und das ist neu

Wie kann man an der Beta teilnehmen? Die Bewerbungsphase für die Beta ist vorbei, ihr könnt aber trotzdem noch über zwei Umwege an dem Test teilnehmen:

Wenn ihr das Spiel vorbestellt, dann erhaltet ihr automatisch Zugang zum geschlossenen Betatest. Vorbestellen könnt ihr Elyon über die offizielle Website (via Elyon.Playkakaogames.com) oder auch über die Steamseite von Elyon (via Steam).

Ihr könnt, sobald der Test läuft, einen Zugang über Twitch-Drops abstauben. Elyon und Twitch haben dazu eine Kooperation gestartet. Ihr müsst dazu lediglich einen Kanal auf Twitch schauen, auf dem die Elyon-Drops aktiv sind und erhaltet bereits nach einer Stunde einen Beta-Zugang. Die dazu notwendige Account-Verknüpfung macht ihr auf der Seite von Elyon (via Elyon.Playkakaogames.com/twitchdrops)

Behalte ich meinen Charakter nach der Beta? Nein, die Charaktere und alle damit erreichten Fortschritte werden nach dem Betatest gelöscht. Somit müssen alle Spielerinnen und Spieler zum Release wieder von vorn beginnen.

Was ist in der Beta drin? Die verfügbaren Inhalte des Betatests sollen näher an denen der koreanischen Version dran sein. Man spielt also nicht einfach nur dieselben Inhalte wie in der ersten Beta. An neuen Inhalten gibt es:

Die neue Klasse “Slayer”

Deutsche, englische, französische und spanische Lokalisierung

Spezielle Betaevents

Ein neuer Inhalt um die Dimensionsportale

Veränderte Fähigkeiten und Balancing

Zugriff auf den Cash-Shop und gratis “Rubys”, die die Shop-Währung sind

Gerade der Zugriff auf den Cash-Shop ist interessant, da dieser zuletzt im Fokus der Community stand, nachdem der Cash-Shop für Europa vorgestellt wurde. Das Entwicklerteam hatte zuletzt ein Pay2Win-Feature gestrichen, dass es im koreanischen Shop gab. Dieses ermöglichte eine Verbesserung der Ausrüstung für Echtgeld.

Es gibt allerdings weiterhin Inhalte im Shop, die einen unfairen Vorteil darstellen können, wenn man selbst kein Geld ausgeben will. Insbesondere eine Vielfalt an Verbesserungen, wie mehr Inventarplätze, aber auch Begleiter, die euch im Kampf unterstützen können, soll es im Shop geben. Das sorgt dafür, dass Spielerinnen und Spieler erstmal skeptisch bleiben, wie sehr Pay2Win ein Faktor in Elyon bleibt.

Wenn ihr euch noch unsicher seid, ob Elyon etwas für euch ist, dann könnt ihr die Beta nutzen, um eigene Erfahrungen dazu zu sammeln. MeinMMO-Redakteur Alexander Leitsch kommt in seinem Ausblick zu Elyon zu dem Ergebnis, dass Elyon kein Flop wird, aber auch kein riesiger Hit.