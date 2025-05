Eines der spannendsten neuen MMORPGs aus dem Westen hat gerade ein neues Startgebiet vorgestellt

Ashes of Creation gilt als große Hoffnung unter den MMORPGs. Jetzt hat das MMORPG ein neues Startgebiet und ein neues Biom vorgestellt: The Anvils und das Biom von Junark.

Die Entwickler zeigten die neuen Inhalte in einem Stream, den man anlässlich der Verlängerung der zweiten Alpha-Phase von Ashes of Creation durchführte.

Zum einen stellte man ein neues Startgebiet vor, welches bald ins Spiel kommen soll. Zum anderen zeigte man Eindrücke der neuen Dschungellandschaft, die man in zweiten Alpha-Phase bereits erkunden kann.

Entwickler zeigen neues Startgebiet der Zwerge

Was ist das für ein Startgebiet? Anvils ist das neue Startgebiet, welches jetzt vorgestellt worden ist. Hierbei handelt es sich um die Heimat der Dünir. Die Dünir sind eine Zwergenrasse in Ashes of Creation und gehören zu den 9 spielbaren Rassen in Ashes of Creation.

Wenig überraschend besteht das neue Startgebiet vor allem aus einem gewaltigen Gebirge, in dem laut Entwickler „die Handwerkskunst der Zwerge seit Jahrhunderten floriert“. Daher stammt auch der Name des Gebiets. Anvil heißt im Deutschen so viel wie Amboss.

Was ist das für ein Biom? Außerdem gab neue Informationen zu „The Turquoise Sea“: Mit dem Update wird es nicht nur neue Features wie Navigation und Segeln geben, sondern mit dem Jundark-Dschungel auch ein völlig neues Biom, welches man in der Alpha 2 besuchen kann.

In diesem neuen Gebiet warten also sowohl Gefahren als auch Möglichkeiten auf euch. Unter anderem soll es neue Dungeons geben, die ihr erforschen könnt und die sich laut Entwicklern lohnen sollen. Wenn ihr einen Alpha-Zugang habt, könnt ihr das Gebiet nach dem nächsten Update selbst erforschen.

Eigentlich sollte bereits die dritte Phase der Alpha Two von Ashes of Creation am 1. Mai 2025 starten. Jetzt ist klar, dass es dazu nicht kommen wird. Die Entwickler von Intrepid Studios nennen gute Gründe für die Verschiebung: Eines der größten MMORPGs der Zukunft passt Pläne für Alpha an, damit ihr ab August deutlich mehr Spaß habt