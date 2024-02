4 TB M.2 SSD für unter 200€: So viel Speicher für so wenig Geld gab es lange nicht mehr

So ein Angebot gibt es nur bei MediaMarkt: Dort bekommt ihr die Mehrwertsteuer geschenkt und bekommt die Crucial P3 Plus zum Schnäppchenpreis.

Ihr seid auf der Suche nach einer neuen SSD für euren PC oder Laptop? Dann solltet ihr euch dieses Angebot nicht entgehen lassen: Bei MediaMarkt bekommt ihr die Crucial P3 Plus M.2 SSD mit 4 TB Speicherplatz für nur 184,87€! Wie kommt es zu diesem Schnäppchen? Ganz einfach: MediaMarkt schenkt euch bis Sonntag die Mehrwertsteuer auf viele Produkte. So spart ihr 19% auf den regulären Preis und könnt euch die Crucial P3 Plus zum absoluten Bestpreis sichern.

Schluss mit langen Ladezeiten!

Die Crucial P3 Plus M.2 SSD ist eine schnelle und zuverlässige SSD, die euren PC oder Laptop ordentlich auf Trab bringt. Sie bietet euch 4 TB Speicherplatz, was genug Platz für eure Spiele, Fotos, Videos und andere Dateien bedeutet. Die SSD hat eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 5000 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 4200 MB/s. Damit ist sie deutlich schneller als herkömmliche SATA-SSDs oder Festplatten. Die SSD ist außerdem sehr kompakt und passt in jeden M.2-Slot eures Mainboards oder Laptops. Die Installation ist kinderleicht und dauert nur wenige Minuten.

Angefangen beim Hochfahren eures PCs bis zum Laden eurer Lieblingsgames. Die Geschwindigkeit einer M.2 SSD mit PCIe 4.0 wird euch erstaunen lassen. Schon seit dem vergangenen Jahr sind Spieleentwickler sogar dazu übergegangen eine SSD in ihre Systemvoraussetzungen aufzunehmen. Und der benötigte Speicherplatz wird auch immer größer. Diablo 4 beispielsweise nimmt wenigstens 80 GB Speicher ein, während große RPGs wie Starfield oder Baldur’s Gate 3 zwischen 100 und 150 GB Platz brauchen. Der Kauf einer großzügigen und schnellen SSD ist in jedem Fall zukunftsorientiert und wird euch lange zu Diensten sein.

