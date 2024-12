Zu Weihnachten wollte eine Mutter ihren Kindern eine Freude machen und schenkte ihnen eine Xbox. Doch die große Vorfreude der Kinder beim Auspacken schlug schnell in Frust um.

In den vergangenen Jahren hat Microsoft verschiedene Xbox-Konsolen herausgebracht, zuletzt die Xbox Series S und die Xbox Series X. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Modellen haben wir hier erklärt.

Wer sich dazu entscheidet, eine neue Xbox im Laden zu kaufen, hat die Wahl zwischen der Series S und der Series X. Eine Frau wollte ihren Kindern eine Freude machen und kaufte ihnen eine Xbox, damit sie „Killer Klowns from Outer Space“ spielen können. Doch die vielen unterschiedlichen Konsolen-Namen sorgten für Verwirrung.

Die „falsche“ Konsole mit dem X

Welche Konsole hat die Mutter gekauft? In einem Beitrag auf Reddit erzählt der Nutzer ggf66t, dass seine Frau offenbar „den verwirrenden Namen der Xbox-Konsolen zum Opfer gefallen ist“. Sie wollte ihren Kindern eine Freude machen und eine Konsole kaufen, damit sie „Killer Klowns from Outer Space“ spielen können. Der Ehemann hatte seiner Frau zuvor erklärt, dass das Spiel nicht auf der alten Xbox One funktioniert, die die Familie besitzt. Dafür brauche man eine der neuen Konsolen – also entweder die Series X oder die Series S.

Die Mutter hatte auf Amazon ein vermeintlich gutes Angebot für eine „neue“ Xbox-Konsole zusammen mit dem Spiel entdeckt und zugeschlagen. Doch am Weihnachtsmorgen folgte die Ernüchterung: Die Kinder packten begeistert die schicke weiße Xbox und das Spiel aus, doch die Freude hielt nicht lange an.

Das Spiel konnte nicht gestartet werden – denn die Frau hatte statt einer Xbox Series X eine Xbox One X gekauft. Sie war davon überzeugt, die richtige Konsole ergattert zu haben.

Denn die „Xbox One X“ gehört nicht zur aktuellen Konsolen-Generation, der Xbox Series S/X, sondern sie gehört zur letzten Konsolen-Generation und erschien bereits im Jahr 2017. Die „Xbox One X“ ist sozusagen die „PS4 Pro“ in der Xbox-Variante.

Hätte sie sich für eine PlayStation entschieden, wäre die Auswahl wahrscheinlich einfacher gewesen – die Bezeichnungen der Konsolen sind deutlich weniger verwirrend.

Playstation kann jeder kaufen, Xbox-Kauf ist nur was für Gaming-Profis

Das sagt die Community dazu: Unter dem Beitrag greifen Nutzerinnen und Nutzer das Thema auf. Der Top-Kommentar stammt von JackCooper_7274. Er kommentiert, dass PlayStation es da von Anfang an richtig gemacht hat. „PlayStation, Playstation 2 [bis] PlayStation 5, was für eine wunderbare Art, seine Produkte zu organisieren“, schreibt er.

Im Kommentar listet Teddy293 die Vielzahl an Nintendo-Handhelds auf, die ebenfalls für Verwirrung sorgen können. Reasonable-Treat4146 entgegnet daraufhin, dass zumindest die meisten Spiele zwischen den Geräten kompatibel sind. „Am Ende ging es eher darum, welche Konsole man sich leisten konnte und welche einem besser gefiel“, ergänzt er.

Einige Nutzer empfehlen, ihren Partnerinnen oder Partnern einfach beim Kauf zu helfen, um solche Missgeschicke zu vermeiden. Falls ihr selbst noch unsicher seid, ob ihr euch eine neue Konsole zulegen möchtet, und ob es eine PlayStation oder Xbox werden soll, haben wir hier die beiden neuesten Modelle verglichen. Wir zeigen euch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf, damit euch die Entscheidung leichter fällt: PS5 Pro vs Xbox Series X – Was ist besser?