Neues Horror-Game wirft euch in die 80er Jahre und lässt Menschen gegen Clowns kämpfen

Die Horror-Komödie „Killer Klowns from Outer Space“ von 1988 wird zum gleichnamigen Multiplayer-Game. Ihr spielt als Clown oder Mensch und tretet im 3v7 gegeneinander an.

Im Rahmen der gamescom 2022 zeigten die Entwickler Teravision erstmalig den Trailer von „Killer Klowns from Outer Space: The Game“ und kündigten das Multiplayer-Game damit an. Es erscheint in Zusammenarbeit mit Randy Greenback, dem Director von Friday the 13th: The Game, das mittlerweile aber keine Updates mehr erhält.

Jetzt schnappen sie sich mit Killer Klowns from Outer Space, auf deutsch Space Invaders, einen weiteren Kultfilm der 80er und machen daraus ein Spiel.

Eine Alien-Invasion voller Clowns, die euch ernten wollen

Was ist das für ein Spiel? In Killer Klowns from Outer Space: The Game spielt ihr als Clown oder als Mensch: Entweder ihr gehört zu den drei Clowns, die innerhalb einer Alien-Invasion auf die Erde kommen und die Menschheit unterdrücken, oder ihr gehört zu den Überlebenden, die die Clowns zu bekämpfen versuchen.

Als Überlebende seid ihr zu siebt unterwegs, müsst euch vor den Clowns verstecken und sie mit Waffen bekämpfen. Beute und Waffen findet ihr überall in der Stadt. Euer Ziel ist es, die Invasion aufzuhalten, oder zumindest zu überleben.

Wer sich für die Clowns entscheidet, spielt im Dreier-Team und macht Jagd auf Menschen. Dafür nutzt ihr abgefahrene Waffen. Ihr plant eine Alien-Invasion, um die Bevölkerung schließlich zu ernten.

Innerhalb der Stadt Crescent Cove gibt es unterschiedliche Karten, auf denen ihr gegeneinander antretet.

Hier seht ihr den Trailer:

Für wen könnte es interessant sein? Wer gerne Spiele wie Dead by Daylight oder Propnight mag, sollte einen genaueren Blick auf Killer Klowns from Outer Space: The Game werfen. Das Gameplay gestaltet sich zwar anders, das Spielprinzip ähnelt sich allerdings. Die neue Mord-Animation in DbD ist nichts für schwache Nerven.

Natürlich kommen auch Fans des alten Kultfilms auf ihre Kosten. Ihr werdet sicherlich ein paar Elemente der Horror-Komödie wiedererkennen.

Wann erscheint das Spiel? Ein genaues Datum für den Release gibt es noch nicht. Der offiziellen Steam-Seite können wir aber entnehmen, dass das Horror-Game Anfang 2023 erscheinen wird.

Was sagt ihr zu Killer Klowns from Outer Space: The Game? Habt ihr es schon auf eure Steam-Wunschliste gepackt? Kennt ihr den alten Kult-Film von 1988? Wollt ihr lieber als Clown oder als Überlebender spielen?

