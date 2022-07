Survival-Spiel auf Steam macht euch abhängig von einer Flüssigkeit – Spieler vergleichen es mit beliebtem Horror-Game

Neues Serum findet ihr an bestimmten Orten in der feindlichen Umgebung des Horror-Titels. Doch diese Welt ist ebenso tödlich, wie das Ausbleiben einer Injektion der grünen Flüssigkeit.

Was zeichnet Serum aus? Eure Aufgabe in Serum ist es nicht nur euer Überleben zu sichern, sondern auch mehr über die mysteriöse Flüssigkeit herauszufinden. Dabei unterliegt ihr einem ewigen Wettlauf gegen die Zeit, da euch die Flüssigkeit ausgehen kann. Dann müsst ihr Nachschub finden.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer von Serum zeigt eine schaurige Landschaft (Minute 00:02 bis 00:14), in welcher der Spieler von einem hundeartigen Monster angegriffen wird (ca. Minute 00:20). Außerdem erhaschen wir einen ersten Blick auf die Injektion des Serums (Minute 00:06).

