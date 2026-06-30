Twitch-Streamer ist enttäuscht, weil er den Energy-Drink von MontanaBlack nicht bewerben darf, dabei ist er „Homie seit Tag 1“

Die Energy-Marke von Twitch-Streamer Marcel MonatanaBlack Eris hat einen neuen Partner: den Streamer GTime. Über die Auswahl ist ein langjähriger Freund von MontanaBlack, Carsten ELoTRiX , enttäuscht.

Warum darf der Streamer Gönrgy nicht bewerben? Gönrgy ist die erfolgreiche Marke von MontanaBlack, die mittlerweile in der deutschen Twitch-Bubble sehr verbreitet ist und auch schon zwei Partner hat. Der erste Partner von Gönrgy war der Twitch-Streamer Zarbex und der neueste ist der Streamer GTime. Die Wahl eines weiteren Markenbotschafters scheint den Streamer ELoTRiX vorerst auszuschließen.

Warum ist ELoTRiX enttäuscht? Dass ELoTRiX wohl erstmal kein Partner der Energy-Marke sein kann, enttäuscht ihn anscheinend. Er begründet es damit, dass er mit MontanaBlack Homie seit Tag 1 ist und MontanaBlack deswegen doch auch Gönrgy sagen könnte, dass sie ihn als nächsten Partner hätten nehmen sollen.

Video starten Twitch: MontanaBlack wird wegen seinem Fahrverhalten kritisiert Autoplay

Die Enttäuschung des Twitch-Streamers ist nachzuvollziehen. Schließlich war ELoTRiX einer der ersten deutschen Shooter-YouTuber und hatte mit MontanaBlack schon Kontakt, als beide noch ganz am Anfang ihrer YouTube-Karriere standen. ELoTRiX führt weiter aus:

Ich trinke den Stuff echt gerne und auch privat und so. Ich hätte die Marke richtig dick promotet und abgefeiert. […] Sage ich ehrlich, Chat, fand ich ein bisschen schade. Kann ich ja ganz, ganz neutral sagen, dass ich ja logischerweise bei Gönrgy angefragt habe, weil ich auch wirklich Bock gehabt hätte auf die Partnerschaft und fand ich dann schade, dass man mir sagt, Ja, kein Budget und dann nimmt man halt jemand anderen.



– ELoTRiX auf YouTube ab 20:09

Dazu muss man allerdings sagen: es geht nicht klar hervor, wann ELoTRiX die Partnerschaft angefragt hatte. Es kann durchaus sein, dass ELoTRiX’ Anfrage nach der Abmachung von GTime und Gönrgy kam und somit tatsächlich das Budget für einen weiteren Markenbotschafter zunächst aufgebraucht war.

Allerdings schließt diese Absage auch nicht aus, dass ELoTRiX gar kein Partner mehr von Gönrgy werden kann. Vielleicht wird er in Zukunft für das Getränk Werbung machen können.

Was haltet ihr von dem neuen Gönrgy-Partner? Könnt ihr ELoTRiX nachvollziehen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Zuletzt fiel die Marke Gönrgy mit einem Gewinnspiel auf, das schließlich alle Teilnehmer zu Gewinnern machen musste: Großer Pizza-Dienst veranstaltete mit MontanaBlacks Energy-Drink Gewinnspiel – Jetzt gewinnen alle Teilnehmer