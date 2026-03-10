Einer der größten Pizza-Dienste der Welt und MontanaBlacks Energydrink verlosen einen High-End-PC, vermasseln das Gewinnspiel – Jetzt gewinnen alle Teilnehmer

Der Pizza-Dienst Domino’s veranstaltete ein Gewinnspiel zusammen mit der Marke des Twitch-Streamers MontanaBlack: GÖNRGY. Doch das Gewinnspiel hatte zunächst keinen Gewinner. Als das auffiel, wurden alle zu Gewinnern.

Was ist das für ein Gewinnspiel? Der Pizza-Dienst Domino’s und die Getränke-Marke GÖNRGY des Twitch-Streamers MontanaBlack veranstalteten vom 24. November 2025 bis zum 15. Januar 2026 ein Gewinnspiel.

Die Preise kamen dabei insgesamt auf stattliche 10.000 Euro:

Der 3. Platz sollte einen E-Scooter erhalten.

Der 2. Platz würde eine PS5 zusammen mit einem 55 Zoll Smart TV bekommen.

Der Gewinner sollte schließlich einen High End Gaming PC geschenkt bekommen.

Die Teilnahmebedingungen waren relativ einfach. Teilnehmer mussten nur in einer Domino’s-Filiale den Pappaufsteller von MontanaBlack finden und mit ihm ein Selfie auf Instagram samt entsprechenden Verlinkungen posten. Das taten laut dem YouTuber Marvin Wildhage, der ein Aufklärungsvideo auf YouTube über das Gewinnspiel drehte, zunächst allerdings nur 6 Menschen.

Marvin Wildhage beauftragte noch zwei weitere Personen, an dem Gewinnspiel teilzunehmen, um überprüfen zu können, ob das Gewinnspiel auch aufgelöst werden würde. So nahmen also insgesamt 8 Personen teil.

8 Teilnehmer und kein Gewinner

Wie wurde das Gewinnspiel vermasselt? Trotz der hohen Bekanntheit der beiden Veranstalter erreichte das Gewinnspiel wohl nicht die gewünschte Anzahl an Teilnehmern. Das Gewinnspiel wurde nicht aufgelöst; das forschte der YouTuber Marvin Wildhage extra nach, indem er die Teilnehmer über Instagram anschrieb und sich den fehlenden Gewinner bestätigen ließ.

Weiter gab es anfänglich keine Meldung von Domino’s oder GÖNRGY, dass das Gewinnspiel bereits aufgelöst oder abgebrochen worden sei.

Wie reagieren die Veranstalter? Mittlerweile haben sich sowohl Domino’s als auch MontanaBlack selbst zu dem Vorfall geäußert. Der Pizza-Dienst schreibt auf Instagram, dass Fehler passiert seien und sie dafür die volle Verantwortung übernehmen.

Anscheinend wurde das Gewinnspiel tatsächlich abgebrochen, allerdings ohne dass die Teilnehmer oder die Öffentlichkeit an sich davon erfuhren. Domino’s versprach, sich mit allen 8 Teilnehmer in Verbindung zu setzen, um sie schließlich alle zu Gewinnern zu machen.

MontanaBlack äußerte sich ebenfalls. In einem Twitch-Stream berichtete er, er habe bereits mit Marvin Wildhage telefoniert und Domino’s habe eine passende Lösung gefunden.

Es ist verwunderlich, dass das Gewinnspiel von Domino’s und GÖNRGY nicht mehr Teilnehmer anzog. Die Getränkemarke hat allein durch ihren Gründer MontanaBlack schon einiges an Reichweite. Obwohl die Energys so erfolgreich sind, kommt das meiste Geld für den Twitch-Streamer wohl aus anderen Quellen: Twitch-Streamer MontanaBlack verdient mindestens 100.000 Euro im Monat und das mit Kanälen, die gar nicht seine sind