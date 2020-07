In MMORPGs ist Effizienz mittlerweile wichtiger als Abenteuer – Aber es gibt einen Ausweg

MMORPGs sollen Spieler in eine ferne Welt versetzen, in der sie gemeinsam Abenteuer erleben, während sie diese Welt und deren Geschichten kennenlernen. Doch der Druck, schnell das Endgame erreichen zu müssen, wirkt sich für manche auf den Rollenspiel-Aspekt aus und scheint gefühlt immer größer zu werden.

MMORPGs sind aus den Pen&Paper-Rollenspielen sowie den darauf basierenden Single-Player-RPGs der 1970er- bis 1990er-Jahre entstanden. Damals ging es darum, dass ein oder mehrere Helden spannende Abenteuer erleben konnte. Die Geschichten, die erzählt wurden, waren ebenso wichtig, wie den eigenen Charakter zu einem mächtigen Helden auszubauen.

MMORPGs wollten diesen Aspekt einfangen und auf eine Online-Spielwelt ausweiten, in der sich Hunderte oder Tausende Spieler treffen und miteinander interagieren konnten. Doch in der MMORPG-Community kommt immer wieder eine spannende Diskussion auf: Zerstört der Druck, möglichst schnell richtig gut zu werden, um effektiv an Endgame-Inhalten teilnehmen zu können, den Rollenspiel-Aspekt?

Diese Diskussion findet im Grunde regelmäßig und in vielen MMORPGs wie beispielsweise Final Fantasy XIV sowie auf Plattformen wie reddit statt, wo die Community das „Problem“ in einem kürzlich erstellten Thread rege bespricht. MeinMMO-Autor Andreas Bertits analysiert die Situation.

Bossgegner zu besiegen und dabei möglichst effizient zu sein, ist manchen MMORPG-Fans wichtig.

Nur effiziente Spieler sind gute Spieler

Was bedeutet Effizienz? Endame-Inhalte in MMORPGs wie World of Warcraft oder The Elder Scrolls Online versprechen stets die größten Herausforderungen und die wertvollsten Belohnungen. Dazu gehören dann beispielsweise mächtige Set-Items, welche nicht nur besonders schick aussehen, sondern Buffs bescheren, die den Charakter zusätzlich stärken.

An diese Items zu kommen, ist aber nicht einfach, da die Chance, sie als Loot zu finden, oft extrem gering ist. Also müssen diese Raids und Dungeons öfter absolviert werden, um irgendwann dieses Set komplett zu besitzen. Meistens gehört ein schwieriger Kampf gegen einen mächtigen Bossgegner dazu, der bestimmte Taktiken von den Spielern verlangt.

Das bedeutet: Damit sie möglichst schnell an die Beute kommen, müssen die Spieler ihre Charaktere so skillen und ausrüsten, um flott durch das Dungeon rennen und den Bossgegner ausschalten zu können. Es ist also nötig, den Charakter in eine bestimmte, besonders effiziente Richtung zu lenken.

Ähnliches ist bei den Quests zu erkennen. Spielt die Story einer Mission wirklich eine Rolle? Werden die Questtexte ausführlich gelesen, um mit den NPCs und ihrer Not mitzufühlen? Oder geht es nur darum, schnell zu schauen, was getan werden muss und welche Belohnung es gibt?

Mächtige Set-items sind nötig, um Bossgegner effektiv besiegen zu können.

Was ist dabei das Problem? Spieler verkörpern nicht mehr einen Charakter, den sie vielleicht gerne spielen wollen, weil es ihnen Spaß macht, sondern die Figur, die gerade gebraucht wird. Das Rollenspiel tritt in den Hintergrund. Es geht nicht mehr darum, den etwas tollpatschigen aber humorvollen Zauberer mit der zerschlissenen Robe und dem wenig nützlichen Zauberstab zu spielen.

Der Zauberer muss die mächtigste Robe tragen, den stärksten Zauberstab führen und sollte seine Skills und Attribute auf höchstem Niveau haben – so, wie eben alle anderen Spieler in der Gruppe auch. Effizienz ist dadurch wichtiger geworden, als Rollenspiel – so meinen es zumindest manche MMORPG-Fans.

War das nicht schon immer so?

Schauen wir uns mal an, wie das zu den Anfangstagen der MMORPGs war. Stand Rollenspiel hier mehr im Fokus?

Onlinespiele bringen immer den Wettbewerbsgedanken mit sich, mal mehr und mal weniger. Sich von Mitspielern abzuheben oder sie im PvP besiegen zu können, vermittelt einfach ein gutes Gefühl. Sich als etwas Besonderes zu fühlen und nicht in der Masse unterzugehen, das ist etwas, wonach Menschen sogar im echten Leben streben. Dort sind es vielleicht ein großes Haus und ein schneller Sportwagen sowie viele Tattoos und eine auffällige Frisur und Kleidung, durch welche jemand auffällt. In einem MMORPG funktioniert das dann beispielsweise über Erfolge und Ausrüstung.

Wer in Ultima Online die beliebteste Taverne führte, hatte stets viele Gäste.

Ultima Online gehört zu den ersten MMORPGs überhaupt und erschien im Jahr 1997. Selbst in diesem Spiel war es manchem wichtig, möglichst der beste Schmied der Fantasywelt Britannia zu sein oder sein Haus als erster direkt vor einen Dungeoneingang bauen zu können, um lange Laufwege zum Lager zu vermeiden, wenn man mit Schätzen vollgepackt aus der Höhle kam.

UO-Spieler gaben mit ihren Mounts oder der ersten selbstgeschmiedeten Rüstung an und wollten dafür gelobt werden, die Orks aus ihrer Waldfestung vertrieben zu haben. Der Wettbewerbsgedanke war damals schon präsent. Rollenspiel war natürlich ebenfalls wichtig. Den grummeligen Wirt einer Schenke zu spielen, machte großen Spaß. Doch dieser Wirt wollte dann eben zusätzlich die bekannteste und beliebteste Taverne des Landes führen.

Was hat sich verändert?

Rückblickend gab es dieses „Problem“, möglichst effizient in einem Multiplayer- beziehungsweise Online-Spiel zu sein, also schon „immer“. Nur war dies nicht so präsent wie heute. Live-Streams und Youtube-Videos befeuern diesen Wettbewerbsgedanken. Clans und Gilden möchten unter allen Umständen den „World First“ bekommen. Also als erste einen neuen Bossgegner besiegen oder den neuen Raid so schnell wie möglich meistern, um einen Rekord aufzustellen. Dies präsentieren die Spieler dann in ihren Videos, für welche sie Lob ernten.

Das wiederum spornt andere an, mitzumachen. Sie wollen ebenso effektiv spielen, um vielleicht irgendwann mal selbst den „World First“ bei einem neuen Inhalt zu ergattern.

„World Firsts“ sind für manche Spieler extrem wichtig.

Doch genau das erzeugt einen hohen Druck. Denn der Spieler, der nur „just for fun“ spielt, die Quests und die Story genießt und vielleicht Wert auf Rollenspiel legt, der hat kaum eine Chance, für Endgame-Inhalte wie Raids oder Weltenbosse ausgewählt zu werden. Er spielt einfach nicht effizient genug.

Also fühlt er sich vielleicht unter Druck gesetzt und betreibt kein Rollenspiel mehr, sondern achtet darauf, den möglichst besten Build für seinen Charakter zu erstellen. Nur so hat er Chancen, bei den späteren Inhalten mitspielen zu können. Und die Gilde, für die er spielt, bekommt durch ihn dann bessere Chancen, coole Videos abzuliefern oder vielleicht mal einen Rekord aufzustellen, was ihnen die Anerkennung der Community einbringt.

Ist das Design von MMORPGs mit schuld?

In den Diskussionen rund um dieses Thema spielt ein Aspekt ebenfalls eine Rolle: Unterstützen Entwickler mit dem Design moderner MMORPGs den Wettbewerbsgedanken?

Wie bereits erwähnt, ist es beim Kampf gegen Endgegner oft nötig, dass sich Spieler eine Taktik überlegen. Der Boss nutzt Spezial-Attacken in einer bestimmten Reihenfolge. Diese Muster werden auswendig gelernt. Spieler legen die Kräfte und Ausrüstung an, welche am meisten Schutz gegen die Angriffe bieten und nutzen die Waffen und Zauber gegen die der Feind keine hohe Abwehr besitzt.

Diese Kämpfe sind natürlich so von den Entwicklern designt. Das wiederum spornt an, sich genau diese Ausrüstung zu holen und die nötigen Skills aufzuleveln. Haben Entwickler also Schuld daran, dass MMORPGs mit Fokus auf den Wettbewerb und Effizienz gespielt werden?

Bosskämpfe in MMORPGs sind meist speziell designt und für effizient ausgebaute Helden einfacher zu meistern.

Pauschal lässt sich das nicht so einfach beantworten. Denn schaut man auf die Pen&Paper-Rollenspiele aus den 1970er- und 1980er-Jahre wie D&D zurück, gab es schon damals Monster, die einfacher zu besiegen waren, wenn die Heldengruppe die Schwächen ausnutzte und sich eine bestimmte Taktik überlegte.

Was man den Entwicklern vielleicht vorwerfen könnte, wäre, dies weiter zu forcieren. Doch selbst hier ist es so, dass sich ein Studio nach den Wünschen der Spieler richtet und sich daran orientiert, was gerade gut im Genre ankommt. Es ist ja nicht so, dass niemand diesen Wettbewerbsgedanken in einem MMORPG gut findet, ganz im Gegenteil. Wie anhand von Live-Streams und Videos sowie Ranglisten zu sehen ist, lieben viele Spieler diesen Aspekt.

Es geht nur darum, dass es eben nicht jedem gefällt. Und diejenigen, die Rollenspiel betreiben wollen, fühlen sich unter Druck gesetzt, bei diesem Wettbewerb mitmachen zu müssen.

Durch die vielen Videos von Rekorden in MMORPGs wie beispielsweise beim WoW-Classic-Boss Onyxia und neuen Inhalten, die verstärkt auf effizientes Spielen abzielen, ist es zumindest gefühlt inzwischen so, dass Effizienz wichtiger geworden ist, als Abenteuer zu erleben. Das heißt aber nicht, dass Rollenspieler keinen Spaß mehr damit haben, einfach nur der Story und Quests zu folgen.

Es gibt einen Ausweg!

Wie kann man auch als Rollenspieler noch Spaß haben? Zunächst mal ist es wichtig, sich zu verinnerlichen, dass euch in einem Spiel niemand zu etwas zwingen kann. Es ist notwendig, sich davon zu lösen, sich immer mit anderen vergleichen zu wollen. Spielt nach eurem eigenen Rhythmus. Hört sich einfach und plump an, ist aber so.

Ihr habt Spaß an den Storys der Quests? Dann genießt sie doch ganz einfach in eurem eigenen Tempo.

Wollt ihr versuchen, als der tollpatschige Zauberer den neuen Bossgegner zu legen? Dann sucht euch Gleichgesinnte und probiert es.

Interessieren euch effektive Builds oder seltene Set-Items nicht? Dann ignoriert diese Aspekte eines MMORPGs einfach.

Gerade im MMORPG The Elder Scrolls Online lässt sich der Story-Content recht einfach und gemütlich durchspielen. Fokus auf Effizienz ist nicht zwingend nötig.

MeinMMO-Autor Andreas Bertits geht so vor:

Zunächst mal ignoriere ich Ranglisten, falls es welche gibt. Die interessieren mich überhaupt nicht. Ob jemand der beste Spieler eines Servers ist oder auf den unteren Rängen rangiert, ist mir völlig egal.

Dann überlege ich mir bei der Charaktererstellung eine Persönlichkeit für den Charakter, den ich spielen möchte und versuche, mich daran zu halten. Das bringt es mit sich, dass ich gar nicht nach Builds spiele. Sondern einfach die Figur, die ich mir ausgedacht habe. Dazu brauche ich Freunde, die das ebenso handhaben. Ich jage keine Sets. Wenn ich zufällig mal ein cooles, seltenes Item finde, dann freue ich mich und benutze es, muss aber jetzt nicht zwingend auf die Suche nach den anderen Teilen gehen. Genau genommen finde ich es sogar spannender, wenn diese Gegenstände einfach so beim regulären Spielen auftauchen und nicht, weil ich grinde.



Was Endgame-Inhalte angeht, so probieren wir den Inhalt in der Gruppe. Schaffen wir es nicht, dann probieren wir es später noch einmal, wenn wir etwas stärker sind. Aber ich skille jetzt nicht meinen Helden für einen Raid oder einen Boss um. Oft ist es ja eh so, dass gerade die Story-Inhalte einfacher sind und die wirklich fordernden Endgame-Inhalte losgelöst von der Geschichte stattfinden. Ich muss sie also gar nicht zwingend erledigen.



So spiele ich ein MMORPG auf die Weise, die mir Spaß macht und ignoriere andere, die nach Sets schauen, grinden und auf Effizienz spielen. Mein Spielstil wäre mit ihnen sowieso nicht kompatibel. Andreas Bertits

Freier Autor MeinMMO

Das Gute am Genre ist einfach: Es bietet Platz für eine Reihe von unterschiedlichen Spielstilen. Manche wollen im Wettbewerb mit anderen Spielern stehen, andere bevorzugen das Rollenspiel. Man darf sich nur nicht unter Druck setzen und in eine Richtung drängen lassen, die einem nicht gefällt. Findet euren eigenen Weg in einem MMORPG. Bleibt euch treu und habt auf eure Weise Spaß.

