Deutscher YouTuber macht Tier List für die MMORPGs ab 2026, glaubt nur bei 2 Online-Rollenspielen an den großen Erfolg

Der deutsche YouTuber Entenburg beschäftigt sich seit vielen Jahren mit MMORPGs. In einer neuen Tier List rankt er Online-Rollenspiele, die sich aktuell in der Entwicklung befinden.

Wer ist Entenburg? Der deutsche YouTuber (fast 77.000 Abonnenten auf dem Hauptkanal) und Streamer (36.350 Follower auf Twitch) hat sich in den vergangenen Jahren vor allem mit seiner MMORPG-Expertise einen Namen gemacht.

In seinem neuen Video auf dem Zweitkanal Entenburch blickt Entenburg auf viele der MMORPGs, die sich aktuell in Entwicklung befinden, und rankt diese in einer Tier List. Die Spiele landen dabei in den nachfolgenden Kategorien:

Wird ein Erfolg

Könnte klappen

Eher für eine Nische

Glaube nicht dran / Flop

Erscheint eh nie

Als Basis für die Tier List nutzt Entenburg dabei ein 4 Monate altes YouTube-Video vom lieben Alex, der lange Zeit das Genre der MMORPGs bei MeinMMO betreut hat und mittlerweile Content für seinen YouTube-Kanal MMO News produziert.

2 Hoffnungsträger für die Zukunft

Bei welchen MMORPGs sieht Entenburg die höchste Chance auf Erfolg? Obwohl es zu Guild Wars 3 abseits der kruden Ankündigung bislang null Infos gibt, gehört die Fortsetzung für Entenburg zu den zwei aktuell größten Hoffnungsträgern, die den Erwartungen am Ende gerecht werden könnten.

Die Argumentation von Entenburg: Wenn das Spiel erscheint, wird es ein Erfolg, weil hinter Guild Wars 3 die erfahrenen Entwickler von ArenaNet stehen. Spannend ist aber die Frage, was uns überhaupt für ein Spiel erwartet. Schließlich unterscheiden sich Guild Wars und Guild Wars 2 stark voneinander.

Ähnlich sieht es beim LoL-MMORPG von Riot aus. Kaum etwas ist seit dem Neustart der Entwicklung bekannt. Kommt es? Wenn ja, dann ist ein Erfolg vergleichsweise sicher – aufgrund des enorm populären Runeterra-Universums.

Laut Entenburg ist das hier das eine Online-Rollenspiel, das dem Genre den so lange erhofften Impuls geben kann, um aus der Tristesse der vergangenen Dekade herauszubrechen. Genug Geld und Entwickler-Expertise hat Riot in jedem Fall. Es muss nur aus den Startlöchern kommen.

Das fast 100 Minuten lange Video von Entenburg könnt ihr euch auf YouTube oder im Folgenden anschauen:

Prominenter Flop mit Ansage?!

Bei welchen namhaften MMORPGs ist Entenburg skeptisch? Entenburg konnte Aion 2 bereits etwa 50 Stunden spielen. Er hatte Spaß und lobt unter anderem das Kampf- sowie das Mount-System. Gleichzeitig kritisiert er das aktuell sehr klare Pay2Win-Monetarisierungsmodell.

Mit Blick auf den Release im Westen ist es aus seiner Sicht entscheidend, welche Anpassungen die Entwickler hier vornehmen werden. Aufgrund der Fragezeichen landet Aion 2 daher in „Könnte klappen“, und zwar in der Größenordnung eines Throne and Libertys. Dafür müsste NCsoft aber umfassende Anpassungen am Bezahlmodell vornehmen, so Entenburg.

Skeptisch blickt Entenburg auch auf Ashes of Creation. Er konnte seit den frühen Alpha-Phasen immer wieder reinschauen und sieht durchaus Potenzial. Genauso gibt’s bis heute aber massive Baustellen, beispielsweise was Duping, Hacks sowie Echtgeld-Handel angeht (das erinnert deprimierend an New World). Zudem ist die Early-Access-Version ohne einige der Schlüssel-Features gestartet.

Ob die Entwickler die Zeit haben, um all das zu verbessern und am Ende tatsächlich mit einer rundum fertigen Version den finalen Release zu feiern? Aufgrund der enormen Dollar-Summe, die das Studio jeden Monat verbrennt, ist das alles andere als sicher. Entenburg tendiert daher zu „Glaube nicht dran / Flop“.

Was ist mit ArcheAge Chronicles? Entenburg betont, dass Chronicles kaum noch etwas mit dem originalen ArcheAge zu tun haben wird. Außerdem ist es aus seiner Sicht kein gutes Zeichen, dass der Schöpfer von ArcheAge zwischenzeitlich das Studio verlassen hat.

Entenburg geht sogar von einem sicheren Flop aus und packt es in die Kategorie „Glaube nicht dran / Flop“. Seine Vorhersage: Die ArcheAge-Fans werden es nicht mögen, weil es keine echte Fortsetzung ist. Fans von Story- und PvE-MMORPGs werden indes bessere Alternativen haben. Für ArcheAge Chronicles sieht der Streamer daher keine passende Zielgruppe, nicht einmal in einer Nische.

Was ist mit Chrono Odyssey? Das neue AAA-MMORPG für PC und Konsolen hatte beim Beta-Test 2025 unfassbare Baustellen offenbart. Die gute Nachricht: Die Entwickler haben den Release auf Ende 2026 verschoben, um diese Probleme anzugehen.

Doch reicht das? Aktuell nur für ein „Könnte klappen“ in der Tier List von Entenburg. Der Streamer hofft, dass sich das Team von Chrono Studio ausreichend Zeit lässt, auch wenn das eine weitere Verschiebung mit sich bringen würde.

Was ist sonst noch bemerkenswert? In der Masse an Indie-Spielen gibt es einen Titel für die Nische, auf den sich Entenburg besonders freut: Apogea. Das Mittelalter-Fantasy-MMORPG besitzt einige Qualitäten, etwa was die oldschoolige Spielerfahrung angeht, die an das klassische WoW erinnert. Für Apogea können sich Interessierte aktuell auf Steam für einen Playtest anmelden und sich davon überzeugen.

Das neue EverQuest-Projekt landet trotz des größeren Namens übrigens ebenfalls in der Tier-List-Nische, weil es „nur“ eine modernisierte Version des ersten Teils werden soll. Beim MMORPG zu Herr der Ringe von Amazon Games glaubt Entenburg indes nicht mehr an einen Release, aus Gründen. Sehr schade, dass Potenzial liegt für Entenburg bei „Wird ein Erfolg“, sollte es das Licht der Welt doch noch erblicken.

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Tier List? Bei den meisten Spielen stimme ich Entenburg zu, auch wenn hinter der starken Einordnung vom LoL-MMORPG und Guild Wars 3 natürlich sehr viel Hoffnung steckt. Es wäre aber sooooo wichtig für das Genre und die MMORPG-Community …

Dass ich mir nach dem Steam-Release ebenfalls Sorgen um Ashes of Creation mache, hatte ich bereits in einem extra Artikel thematisiert. Ich glaube aber, dass das MMORPG von Intrepid für eine Nische das perfekte Spiel sein kann. Die Frage ist nur, ob es am Ende zu teuer für die Nische ist (und dadurch ein Flop wird).

Was ich komplett anders sehe, ist indes die Einordnung von ArcheAge Chronicles. Ich freue mich darüber, dass die Serie mit dem neuen Teil eher PvE- und Story-Fans ansprechen möchte, und was ich bisher gesehen und gehört habe, lässt mich auf ein gutes bis sehr gutes MMORPG hoffen – noch vor Aion 2 oder Chrono Odyssey, die beiden anderen großen MMORPGs aus Asien. Mehr dazu: Der Nachfolger von ArcheAge ist kein traditionelles MMORPG – XL Games erklärt MeinMMO die Besonderheiten