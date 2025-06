Ein MMORPG ist eigentlich seit 2012 offline, ein Spieler konnte sich trotzdem einloggen – Das hat er gefunden

2012 wurde ein japanisches MMORPG offline genommen. Ein Spieler hat es 2025 dennoch geschafft, sich einzuloggen und schreibt auf Reddit über das, was er gefunden hat: Final Fantasy XIV 1.0.

Was für ein Spiel ist das? Reddit-Nutzer sianrhiannon postete einen Screenshot seines neuen Charakters im MMORPG Final Fantasy XIV – allerdings in der 1.0-Version. Das Game ging ursprünglich 2010 live, hatte aber mit so großen Problemen zu kämpfen, dass es 2012 schon wieder abgeschaltet wurde.

Zu den Problemen gehörten unter anderem eine sehr komische UI, Bugs, ein zu komplexes Crafting-System und viel zu hohe Grafikansprüche für die Zeit. Zum Beispiel waren die Spielercharaktere sehr detailliert. Und es gab Blumentöpfe, die aus genauso vielen Polygonen bestanden, wie eben diese detaillierten Charaktere. Der so entstehende Grafiklast waren nur die wenigsten PCs damals ebenbürtig.

Aber eigentlich ist 1.0 bereits 2012 abgeschaltet worden und das Game sollte nicht mehr spielbar sein. Dennoch hat es sianrhiannon irgendwie ins Spiel geschafft, fand nur gähnende Leere vor.

Wo seid ihr? In A Realm Reborn!

Wie reagiert die Community? Unter dem Reddit-Post finden sich ein Haufen sehr gut unterhaltener Spieler wieder: Der am meisten geupvotete Kommentar antwortet auf die wo seid ihr -Frage hin schlicht, A Realm Reborn!

Polenicus (via Reddit) hingegen ist ganz ehrlich: sianrhiannon hat im Startgebiet Gridanien angefangen, da könne man nicht helfen. Das spielt zum einen darauf an, dass der heute bei den Spielern beliebteste Base-Game-Hub die Piratenstadt Limsa Lominsa ist. Aber auch darauf, dass Gridanien in 1.0 von fiesen Wald-Labyrinthen umgeben war. Letzteres wird auch von Partyatmyplace13 (via Reddit) lamentiert: Ich hab dort angefangen. Was ein Desaster. […] Ich hab einen ganzen Monat gebraucht, um da rauszukommen.

Wieder andere Kommentatoren wie Xizelia (via Reddit) und SamhainHighwind (via Reddit) hingegen meinen, sie würden wirklich gerne auf die eine oder andere Art und Weise selbst 1.0 erleben. Ganz so, wie es sianrhiannon in dem Post macht.

Kann man 1.0 2025 noch richtig spielen? Offiziell sind alle Server von Final Fantasy XIV 1.0 abgeschaltet. Diese Version des Spiels ist auch beendet und wurde sogar mit einer eigenen Cinematic beerdigt . Die letzten 11 Minuten der Server können noch auf YouTube angesehen werden.

sianrhiannon und einige andere, sehr engagierte Spieler, haben noch Möglichkeiten entdeckt, 1.0 auch 13 Jahre nach dessen Ende anzuzocken. Das mittlerweile beendete Project Meteor war eine dieser Möglichkeiten. sianrhiannon postete selbst eine Erklärung dazu in den Kommentaren auf Reddit.

Wer aber einfach nur Eindrücke und Hintergrundwissen möchte, ohne selbst direkt 1.0 aufzusetzen, könnte auf YouTube fündig werden: Die Podcaster vom Speakers Network haben eine 11-teilige YouTube-Reihe The Fall and Rise of Final Fantasy XIV , in der sie 1.0 und dessen Entstehungsgeschichte im Detail erkunden.

