Final Fantasy XIV hat nicht besonders viele grindige Inhalte. Einer davon ist heute aber besonders öde und verlassen. Dennoch hat sich ein Neuling der Herausforderung gestellt und will jetzt wissen, ob er das Game nicht langsam kaufen sollte.

Was ist das für ein Inhalt? Der MMO-Content, um den es geht, ist Eureka, die erste Feldoperation. Sie wurde 2018 mit der Erweiterung Stormblood eingeführt und war der erste Inhalt dieser Art im MMORPG. Allerdings kam Eureka derart gut an, dass es mittlerweile zwei weitere Feldexkursionen gibt: Bozja (Shadowbringers) und zuletzt Kreszentia (Dawntrail).

In Eureka selbst erkunden die Spieler pro Instanz mehrere eigenständige Zonen. Die Feldexkursion wird auch einfacher und macht mehr Spaß, wenn man sie in einer großen Gruppe spielt: Man bekommt schneller Hilfe, Bosse sterben in Windeseile und entsprechend sammeln sich Ressourcen sowie Erfahrung deutlich schneller.

Leider ist Eureka mittlerweile ein recht verlassener Inhalt: Die meisten Spieler haben ihre hier erhältlichen Relikt-Waffen bereits oder vergnügen sich in den neueren Iterationen. Heute ist Eureka entsprechend langweiliger, langwieriger und schwieriger.

Auf Reddit teilte nun ein neuer Spieler stolz seine fertig aufgewertete Eureka-Reliktwaffe. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, wie einsam der Grind ist. Nun fragt der Spieler, ob es nicht langsam mal an der Zeit wäre, das Spiel zu kaufen, in das er schon so viele Stunden gesteckt hat.

Spieler schafft den harten Grind, ohne das MMORPG überhaupt zu besitzen

Warum besitzt der Spieler das Game noch nicht? Reddit-Nutzer Low-Cut_5220 spielt Final Fantasy XIV aktuell vermutlich in der kostenlosen Version, dem Free-Trial. Dieses erlaubt es Spielern, das MMORPG bis zu einem bestimmten Punkt und mit leichten Einschränkungen komplett kostenlos zu zocken.

Mit drin sind alle Story-Quests inklusive der Erweiterung Stormblood (Level 70), Raids, Bosskämpfe, Dungeons und Co. Als kostenloser Spieler kann man aber zum Beispiel keiner Freien Gesellschaft (einer Gilde) beitreten, das Marktbrett mit dem Spielerhandel ist nicht freigeschaltet und man kann nur maximal 300.000 Gil besitzen, die In-Game-Währung.

Da mittlerweile aber eben auch die Erweiterung Stormblood enthalten ist, kann man auch als nicht zahlender Spieler die erste Feldexkursion erleben: Eureka.

Sollte der Gamer Final Fantasy XIV jetzt kaufen? Low_Cut_5220 hat sich im Free-Trial nicht nur durch das als sehr langwierig und auch teils langweilig geltende Base-Game A Realm Reborn gearbeitet, sondern auch die Erweiterung Heavensward abgeschlossen sowie das Stormblood-Endgame Eureka bis zum bitteren Ende gezockt.

Das bedeutet, der Reddit-Nutzer hat so einige Stunden in Final Fantasy XIV gesteckt. Laut How Long to Beat braucht es allein für das Base-Game 98,5 Stunden. So viel Zeit steckt man normalerweise nicht in Spiele, die keinen Spaß machen.

Mit den beiden Erweiterungen Shadowbringers und Endwalker stehen Low_Cut_5220 auch die beiden bisherigen Höhepunkte von Final Fantasy XIV bevor. Inhaltlich wird es also sogar nochmal ein ganzes Stück besser.

Wenn Low_Cut_5220 also bisher schon Spaß mit dem MMORPG hatte, werden ihm vermutlich auch die kommenden Erweiterungen und Inhalte viel Freude bereiten. Mitunter erwarten ihn ja auch die weiteren Feldexkursionen, die es durch zu grinden gilt. Das Game zu kaufen, wäre also vermutlich für diesen Reddit-Nutzer keine schlechte Entscheidung.

