MIR4 erschien im August 2021 für den PC auf Steam, kam auch mobile auf iOS und Android. Das MMORPG aus Korea wirbt mit NFTs und damit, beim Spielen Geld verdienen zu können. Damit lockt das Spiel viele Fans an – und auch solche Spieler, die gebannt werden müssen.

Was ist das für ein MMORPG? MIR4 spielt in einer asiatischen Fantasy-Welt und erinnert optisch an etablierte MMORPGs wie Blade & Soul oder Swords of Legends Online. Es erschien am 25. August 2021 in Europa und ist schon seit Ende 2020 in Korea ein Hit.

Mit den 5 Klassen Krieger, Zauberer, Taoist, Lanzenreiter und Armbrustschütze ist die Auswahl der spielbaren Charaktere recht begrenzt. Viele Aktionen sind zudem automatisiert, wie man es gerade bei Mobile-Games häufig sieht.

Dafür setzt das Spiel mehr auf Crafting über „Life-Skills“, Loot und Erkundung. All das ist besonders wichtig, um an „Dunkelstahl“ zu kommen – eine Ressource, die gegen Dracos getauscht werden können. Dracos sind eine Art Krypto-Währung und lässt sich in echtes Geld eintauschen, auch wenn der Stundenlohn eher gering ausfällt.

Ein Video der Entwickler erklärt die Charakter-NFTs.

Wie kommt MIR4 an? Mit 72.244 Spielern im Schnitt und über 97.000 in der Spitze ist MIR4 gerade das größte MMORPG auf Steam(via steamcharts.com). Allerdings streitet es sich mit New World hier stetig um die Spitze. Vor allem zu ungewöhnlichen Zeiten, in den Morgenstunden, ist MIr4 aber regelmäßig vorne.

Der Erfolg von Mir4 reichte sogar für einen Platz bei den meistgespielten Spielen 2021 auf Steam – nur nicht für die Topseller 2021. Die Bewertungen von MIR4 sind eher gemischt und auf allen Plattformen recht ähnlich:

PC: 64 % positiv und „ausgeglichen“ unter allen 10.265 Reviews auf Steam

iOS: 3,5/5 Sterne bei 563 Bewertungen im Apple App Store

Android: 3,5/5 Sterne bei 102.902 Bewertungen im Google Play Store

Dazu gibt es noch einen direkten Client, über den keine Aussage getroffen werden kann. Einer der größten Kritikpunkte sind Bots und Fehler. An beiden Problemen wird gearbeitet. Gerade anfänglich hat das jedoch einige Spieler abgeschreckt:

Neues MMORPG auf Steam hat viele Spieler, furchtbare Reviews: „Ich spiel nur für Geld“

Tägliche Updates zu den Banns – Über 7 Millionen Accounts gesperrt

Woher kommen die Banns? In einem täglichen „Progress Report“ berichtet das Entwicklerteam, wie es gerade ums Spiel und die Spieler steht. Dabei werden auch stets die Zahlen der täglichen und gesamten Account-Sperren sowie Gründe erklärt. Im neusten Post vom 29. Dezember heißt es:

Am 29. Dezember gesperrte Accounts: 9.102

Insgesamt gesperrte Accounts: 7.424.206

Grund: Nutzung unautorisierter Programme und Verletzung der Nutzungsvereinbarung

Die Anzahl gebannter Accounts liegt dabei weit über der Einwohnerzahl unseres Nachbarlandes Dänemark. Die betrug laut Wikipedia im Januar 2021 5.840.045.

In jedem Fall scheint die Nutzung von automatisierten Programmen (Bots) zum Grinden von Dunkelstahl enorm verbreitet zu sein. Schließlich lässt sich damit echtes Geld verdienen.

Das Farmen der Ressource ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um in MIR4 Geld zu verdienen:

Auch die Charaktere selbst können mittlerweile in sogenannte NFTs verwandelt und so gehandelt werden. Das scheint den Leuten offenbar sogar Banns wert zu sein.

Was sind NFTs? NFT steht für „Non-Fungible Token“ und es handelt sich dabei um so etwas wie digitale Sammelobjekte. Jeder Gegenstand ist durch einen Code einzigartig und wer auch immer ein entsprechendes Item besitzt, kann es auch verkaufen.

Der Wert fluktuiert dabei enorm stark und hängt unter anderem davon ab, wie viel Nachfrage herrscht. Dahinter steckt also recht viel Spekulation. MIR4 will Inflation der eigenen Währung verhindern, indem die absolute Menge an Dracos insgesamt begrenzt wird.

NFTs sind aktuell ein neuer Trend, auf den immer mehr Entwickler, Streamer und mehr aufspringen. MeinMMO erklärt euch im Detail, was NFT eigentlich ist und warum der Trend Firmen teilweise Millionen Dollar wert macht.