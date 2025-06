Entwickler bezahlt Twitch-Streamer, sein Spiel zu zeigen, stoppt ihn dann doch in letzter Sekunde

Eigentlich wollte das Entwicklerstudio Build a Rocket Boy mithilfe von Twitch-Streamern die Werbe-Trommel für ihr neues Spiel MindsEye rühren, doch während des Streams sagten die Entwickler in letzter Sekunde ab. Der Twitch-Streamer befürwortet die Entscheidung.

Was ist da los bei MindsEye? Der frühere GTA-Chef Leslie Benzies veröffentlichte gemeinsam mit seinem Studio Build a Rocket Boy sein erstes eigenes Spiel: MindsEye. Das Spiel erinnerte mit seiner Atmosphäre stark an GTA.

Doch seit dem Launch am 10. Juni 2025 hagelt es überwiegend negative Reviews, denn: Das Spiel funktioniere nicht richtig und soll keine spannenden Gameplay-Elemente bieten. Es ist sogar so unfertig, dass PlayStation seine eigene Regel brach und den Spielern ihr Geld zurückgab.

„Das erste Mal, dass sowas passiert“

Wie war die Situation? In seinem Twitch-Stream vor zwei Tagen wollte der Streamer Ben „CohhCarnage“ Cassell das Spiel MindsEye vorstellen. Dafür wurde er von den Entwicklern bezahlt, es handelte sich also um einen Werbe-Stream. Gerade startet er das Spiel, da bekommt er die Nachricht von den Entwicklern, dass er das Spiel doch nicht zeigen soll.

CohhCarnage ist sichtlich überrascht, stoppt das Spiel sofort und meint: „Der Sponsor hat gerade den gesponserten Stream pausiert. Das erste Mal, dass sowas passiert. Ich wurde gerade kontaktiert und sie wollten den Stream pausieren.“ (via twitch.tv).

Die Entwickler wollten einen anderen Zeitpunkt finden, zu dem das Spiel von dem Twitch-Streamer vorgestellt werden sollte.

CoohCarnage wandte sich daraufhin dem funktionierenden Spiel Dune: Awakening zu und sagte später nach einer Frage aus dem Chat zu dem Vorfall: „Wisst ihr was, von dem, was ich gehört habe, ist das eine gute Entscheidung“ (via twitch.tv).

Er fügte noch hinzu, dass wenn ein Entwickler mehr Zeit benötigen würde, um sein Spiel zu optimieren, er bereit ist zu helfen.

Der Twitch-Streamer Thomas „sodapoppin“ Morris sollte MindsEye in seinem Stream ebenfalls vorstellen. Er schaffte es sogar, das Spiel zu spielen, doch während des Streams stürzte das Spiel immer wieder ab. Er versuchte immer wieder, das Spiel zu öffnen, auch einfach einen anderen Speicherstand zu laden oder die Mission neu zu starten, doch es half nichts.

Schließlich war sodapoppin davon so frustriert, dass er seine Talking Points, also die Punkte, die er über das Spiel sagen sollte, einfach so herunterredete, ohne das Spiel mehr zu spielen.

