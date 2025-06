Es sollte das neue GTA werden, erinnert eher an Cyberpunk 2077: Der Launch eines Shooters war so übel, dass sogar PlayStation Refunds anbietet

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

Die Entwickler kündigten zwar bereits Hotfixes an, es ist jedoch fraglich, ob dem Shooter eine solche Kehrtwende gelingen kann, wie Cyberpunk. Das hat jedoch nochmal so gut die Kurve bekommen, dass wir uns mittlerweile sogar auf einen Nachfolger freuen dürfen: Der Mann, der die Welt von Cyberpunk 2077 erschaffen hat, spricht über den Nachfolger, verrät versehentlich ein Detail

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neues Zombie-Game sieht aus wie das Survival-Spiel, das sich alle von The Day Before erhofften – und es ist von bekannten Entwicklern

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

Seit dem Release am 10. Juni 2025 wird jedoch eine ganz andere Parallele deutlich: die zum furchtbaren Launch von Cyberpunk 2077. Denn MindsEye ist geplagt von Performance-Problemen und die Reviews auf Steam sind mit gerade einmal 40 % Empfehlungen nur „ausgeglichen“ (via Steam ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to