Valve erklärt, ob Steam euch dafür bestraft, wenn ihr ein Spiel rückerstattet und neu kauft, das ihr kurz vor einem Rabatt erworben habt

Der Teaser zu Devil May Cry zeigt einen Einblick in die auf dem beliebten Videospiel basierende animierte Neflix-Serie

Das ikonische Alien in einem beliebten Anime sieht nur deshalb so aus, weil der Zeichner faul war

„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Andere Spieler erinnern sich daran, dass Steam gegenüber Rückerstattungen nicht immer so positiv eingestellt gewesen sei. Auch wenn viele Spieler viel Lob für das Unternehmen äußern, ist auch Valve nicht frei von Kritik. Besonders in der Community von Counter-Strike 2 ist nicht jeder zufrieden: Valve verdient mit Counter-Strike 2 ein Vermögen auf Steam, dabei meckern Spieler ständig

So handhabt Steam den Neukauf rabattierter Spiele: Steam sagt in den Richtlinien für Rückerstattungen deutlich, dass es keinen Missbrauch des Rückerstattungs-Systems darstelle, wenn ihr ein Spiel zurückerstattet, das kurz nach eurem Kauf in einer Rabatt-Aktion günstiger angeboten wird. Es wird euch auch nicht negativ ausgelegt, wenn ihr das Spiel dann zum reduzierten Preis erneut kauft.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to