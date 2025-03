Spieler versteht endlich, was das Logo von Steam bedeutet – Community meint: „Warte, bis du von Valve erfährst“

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

Wie geht es Steam in 2025? Am 13. März veröffentlichte Valve den Jahresrückblick 2024 auf Steam , der viele Daten und Statistiken des vergangenen Jahres beinhaltet. Valve wollte unter anderem wissen, wie viele Spieler seit 2023 der Plattform treu geblieben sind und wie die Anzahl ihrer Spielstunden lautet. Das und weitere Ergebnisse könnt ihr in diesem Artikel nachlesen: Laut Valve haben neue Spieler 2023 16.000 Jahre auf Steam verbracht

Das Logo ist recht simpel, mit einem hell-dunklen Kontrast, das seit vielen Jahren von Spielern weltweit direkt erkannt werden kann. Wie aus dem Reddit-Post zu vernehmen ist, sogar so sehr, dass die Verbindung zu dem Dampfmaschinen-Mechanismus bereits in den Hintergrund gerückt ist und das Logo stattdessen direkt mit PC-Spielen assoziiert wird. Die 14.000 Upvotes zeigen zumindest, dass der Spieler mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der einzige ist, dem diese Erkenntnis erst jetzt aufgefallen ist.

Wieso der Dampfmaschinen-Mechanismus? Die Wahl für das Logo von Steam entsprang natürlich aus dem Namen, aber auch in weiterer metaphorischer Hinsicht. Das verbundene Kolbensystem einer Dampfmaschine erinnert an Konnektivität und Fluss, das auch durch die Spieleplattform geschaffen werden sollte.

Neues MMO auf Steam lässt euch Säbel-rasselnde Piraten spielen, Fans meinen: „Sieht aus wie das, was Skull and Bones hätte werden sollen“

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to