Rundum scheint es Steam also gut zu gehen und Valve prophezeit im Abschluss noch weitere Verbesserungen. Allerdings gibt es auf Steam nicht nur richtig gute Games, die Spieler mit ihrer Demo und dem finalen Produkt begeistern. Es gibt auch richtige Flops, die von den Endnutzern regelrecht zerissen werden in den Reviews. Wir haben hier die 10 schlechtesten Steam-Games nach dem Review-Score für euch .

Was steht noch im Bericht? Abschließend gibt Valve noch Einblicke in das Umsatzwachstum von Spielen auf Steam. Laut ihnen haben sich die Einnahmen von Neuerscheinungen auf der Plattform seit 2014 verzehnfacht. Laut der gezeigten Grafik ( via Steam ) konnten sie stetigen Wachstum sehen. Nur in 2023 gab es einen kleinen Einbruch.

Insgesamt zockten diese Spieler über 141 Millionen Stunden auf Steam. Das sind insgesamt rund 16.000 Jahre – zusammengerechnet. Zudem gaben sie 73 Millionen US-Dollar für neue Games und Zusatzinhalte wie DLCs aus. Dazu kommen noch 20 Millionen US-Dollar, die in Transaktionen in Spielen gesteckt wurden. Damit haben die neuen Steam-Spieler von 2023 im geprüften Zeitraum insgesamt 93 Millionen US-Dollar auf Steam ausgegeben.

