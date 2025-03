Wenn es nach den Spielern geht, sind das hier die 10 schlechtesten Games auf Steam

Leider scheint es in MiniFarm 2020 richtig Probleme gegeben zu haben: Die Steam-Seite ist mittlerweile offline und auf der Community-Seite finden sich noch genau vier Beiträge. Drei davon bemängeln, dass das Tutorial nicht abgeschlossen werden kann. Die vierte fragt, warum das Spiel von Steam entfernt wurde. Vermutlich, weil es unspielbar war – wenn nicht mal das Tutorial richtig abgeschlossen werden kann, kann das restliche Spiel noch so gut sein: Aber niemand wird es je sehen.

Worum geht es in MiniFarm 2020? MiniFarm 2020 sieht den Screenshots nach aus wie ein inoffizieller Steam-Port des Facebook- und Mobile-Games Farmville. Es geht also darum, seine eigene Farm aufzubauen, zu hegen und zu pflegen. Dabei können Beete angelegt und Ställe sowie Weiden gebaut werden.

