Entwickler ist für einige der besten GTA-Teile verantwortlich, macht neuen Shooter, sieht sogar aus wie GTA

Der Produzent von einigen der besten Teile von GTA macht einen eigenen Shooter, der sogar noch vor GTA 6 kommen soll.

Um wen geht es? Leslie Benzies war bis 2016 als Produzent für Rockstar North tätig. Dort war er unter anderem für die Entwicklung von GTA San Andres, Liberty City Stories, Vice City Stories, GTA IV und GTA V sowie Red Dead Redemption verantwortlich.

Vor allem GTA San Andreas ist unter Fans der Spielreihe beliebt und hat eine Art Legendenstatus. Als Carl Johnson führte es den Spieler erstmals nach San Andreas in der gleich 3 Städte Teil der Spielwelt waren.

Inzwischen hat Benzies ein eigenes Studio namens „Build A Rocket Boy“ und entwickelt dort einen eigenen Shooter namens „MindsEye“, der im Sommer 2025 auf Steam erscheinen soll.

Einen ersten Gameplay-Trailer könnt ihr hier sehen:

Was ist das für ein Spiel? In MindsEye spielt ihr den ehemaligen Soldaten Jacob Diaz, der unter Gedächtnisverlust leidet und ein mysteriöses Neuralimplantat im Kopf trägt. Im Spielverlauf begebt ihr euch auf verdeckte Missionen und stellt euch politischer Korruption und Konzernspionage. Zudem soll künstliche Intelligenz eine ständige Bedrohung darstellen.

Der Gameplay-Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack darauf, was euch in MindsEye erwartet – und sieht dabei sogar etwas aus wie GTA: Es gibt eine sonnige Großstadt, schnelle Autos, Schießereien in der 3rd-Person-Perspektive, eine Deckungsmechanik und natürlich wilde Verfolgungsjagden mit haufenweise Explosionen.

Vielleicht entsteht hier ein Spiel, das euch die Wartezeit auf den Release von GTA 6 verkürzen kann.

Während MindsEye einen Release im Sommer 2025 anstrebt, peilt GTA 6 derzeit Herbst 2025 an. Im September soll zudem Borderlands 4 erscheinen. Das sei für den CEO von Take-Two, der Muttergesellschaft hinter GTA-Entwickler Rockstar Games, allerdings kein Problem. Das Unternehmen plane die Releases so, dass ihr beide Spiele zocken könnt: Der Chef von GTA 6 will, dass ihr genug Zeit zum Zocken habt – Grenzt den Release-Zeitraum ein